https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/20-bine-yakin-polis-merakla-bekliyor-saat-1800de-aciklanacak-1106510725.html
20 bine yakın polis merakla bekliyor: Saat 18.00'de açıklanacak
20 bine yakın polis merakla bekliyor: Saat 18.00'de açıklanacak
Sputnik Türkiye
Amir ve polis memuru rütbesinde 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin sonuçları bugün açıklanacak. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T12:47+0300
2026-06-15T12:47+0300
2026-06-15T12:47+0300
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Binlerce polis ve polis ailesinin merakla beklediği yer değiştirme işlemlerinin sonuçları bugün saat 18.00'de açıklanacak. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacağını bildirdi.Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bakan-gurlek-duyurdu-221-kisiye-70-milyar-liralik-operasyon-1106181696.html
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polis, polis memuru, atama
polis, polis memuru, atama
20 bine yakın polis merakla bekliyor: Saat 18.00'de açıklanacak
Amir ve polis memuru rütbesinde 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin sonuçları bugün açıklanacak.
Binlerce polis ve polis ailesinin merakla beklediği yer değiştirme işlemlerinin sonuçları bugün saat 18.00'de açıklanacak.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacağını bildirdi.
Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."