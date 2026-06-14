https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sydneyde-kopekbaligi-saldirisi-1-kadinin-durumu-kritik-saldirilar-neden-artti-1106491412.html

Sydney’de köpekbalığı saldırısı: 1 kadının durumu kritik, saldırılar neden arttı?

Sydney’de köpekbalığı saldırısı: 1 kadının durumu kritik, saldırılar neden arttı?

Sputnik Türkiye

Avustralya’nın en popüler plajlarından Sydney Coogee’de 35 yaşındaki bir kadın, köpekbalığı saldırısına uğradı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, plajlar kapatıldı. Detaylar haberde...

2026-06-14T13:28+0300

2026-06-14T13:28+0300

2026-06-14T13:28+0300

yaşam

köpek balığı

büyük beyaz köpekbalığı

haberler

sydney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106490619_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d5b8749a966fd276da28531c7b715eaa.jpg

Cumartesi günü yerel saatle 11.00 sıralarında Sydney’nin ünlü Coogee Plajı’nda korkunç bir olay yaşandı. Yaklaşık 30 metre açıkta yüzen 35 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı. Denizden halk ve bir rüzgar sörfçüsü tarafından çıkarılan kadın, kol ve bacaklarında ciddi yaralanmalarla helikopter yerine karayolu ambulansıyla St Vincent’s Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kritik ancak stabil durumda olduğu belirtildi.Ambulans yetkilileri ve polis, kadının plajın bayraklı bölgesi içinde yüzdüğünü ve “yapılması gereken her şeyi yaptığını” açıkladı. Saldırgan muhtemelen beyaz köpekbalığıYetkililer köpekbalığının türünü kesin olarak doğrulamasa da Randwick Belediyesi, boyunun 3-4 metre olduğunu açıkladı. Kadını kurtaran sörfçü Charlie Verco, köpekbalığını yaklaşık 3.5 metre olarak tahmin ettiğini ve “Bundan daha büyüğünü görmediğini” söyledi.Yaz saldırılarından farkı: Su sıcaklığıBu saldırı, Yeni Güney Galler’de (NSW) yaz aylarında yaşanan bull shark (boğa köpekbalığı) saldırılarının ardından geldi. Yazın bir 12 yaşındaki çocuğun ölümü ve bir 11 yaşındaki çocuğun zor kurtulduğu olaylar bull shark kaynaklıydı. Pepin-Neff’e göre ana fark su sıcaklığı:Neden Avustralya’da daha sık?Avustralya, dünya genelinde köpekbalığı saldırılarının en yaygın görüldüğü ülkelerden. 1791’den bu yana yaklaşık bin 300 saldırı kaydedildi, bunların 260’tan fazlası ölümle sonuçlandı. Ancak çoğu saldırı ölümcül değil.Uzmanlara göre köpekbalıkları insanları av olarak görmüyor; ısırıklar genellikle merak veya savunma amaçlı. Özellikle beyaz köpekbalıkları, “ne olduğunu anlamadan” ısırabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/brezilyada-bungee-jumping-faciasi-halatini-baglamadan-40-metreden-asagi-attilar-21-yasindaki-kadin-1106489227.html

sydney

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek balığı, büyük beyaz köpekbalığı, haberler, sydney