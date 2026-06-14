https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sydneyde-kopekbaligi-saldirisi-1-kadinin-durumu-kritik-saldirilar-neden-artti-1106491412.html
Sydney’de köpekbalığı saldırısı: 1 kadının durumu kritik, saldırılar neden arttı?
Sydney’de köpekbalığı saldırısı: 1 kadının durumu kritik, saldırılar neden arttı?
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın en popüler plajlarından Sydney Coogee’de 35 yaşındaki bir kadın, köpekbalığı saldırısına uğradı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, plajlar kapatıldı. Detaylar haberde...
2026-06-14T13:28+0300
2026-06-14T13:28+0300
2026-06-14T13:28+0300
yaşam
köpek balığı
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Cumartesi günü yerel saatle 11.00 sıralarında Sydney’nin ünlü Coogee Plajı’nda korkunç bir olay yaşandı. Yaklaşık 30 metre açıkta yüzen 35 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı. Denizden halk ve bir rüzgar sörfçüsü tarafından çıkarılan kadın, kol ve bacaklarında ciddi yaralanmalarla helikopter yerine karayolu ambulansıyla St Vincent’s Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kritik ancak stabil durumda olduğu belirtildi.Ambulans yetkilileri ve polis, kadının plajın bayraklı bölgesi içinde yüzdüğünü ve “yapılması gereken her şeyi yaptığını” açıkladı. Saldırgan muhtemelen beyaz köpekbalığıYetkililer köpekbalığının türünü kesin olarak doğrulamasa da Randwick Belediyesi, boyunun 3-4 metre olduğunu açıkladı. Kadını kurtaran sörfçü Charlie Verco, köpekbalığını yaklaşık 3.5 metre olarak tahmin ettiğini ve “Bundan daha büyüğünü görmediğini” söyledi.Yaz saldırılarından farkı: Su sıcaklığıBu saldırı, Yeni Güney Galler’de (NSW) yaz aylarında yaşanan bull shark (boğa köpekbalığı) saldırılarının ardından geldi. Yazın bir 12 yaşındaki çocuğun ölümü ve bir 11 yaşındaki çocuğun zor kurtulduğu olaylar bull shark kaynaklıydı. Pepin-Neff’e göre ana fark su sıcaklığı:Neden Avustralya’da daha sık?Avustralya, dünya genelinde köpekbalığı saldırılarının en yaygın görüldüğü ülkelerden. 1791’den bu yana yaklaşık bin 300 saldırı kaydedildi, bunların 260’tan fazlası ölümle sonuçlandı. Ancak çoğu saldırı ölümcül değil.Uzmanlara göre köpekbalıkları insanları av olarak görmüyor; ısırıklar genellikle merak veya savunma amaçlı. Özellikle beyaz köpekbalıkları, “ne olduğunu anlamadan” ısırabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/brezilyada-bungee-jumping-faciasi-halatini-baglamadan-40-metreden-asagi-attilar-21-yasindaki-kadin-1106489227.html
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köpek balığı, büyük beyaz köpekbalığı, haberler, sydney
köpek balığı, büyük beyaz köpekbalığı, haberler, sydney
Sydney’de köpekbalığı saldırısı: 1 kadının durumu kritik, saldırılar neden arttı?
Avustralya’nın en popüler plajlarından Sydney Coogee’de 35 yaşındaki bir kadın, köpekbalığı saldırısına uğradı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, plajlar kapatıldı. Olay, yaz aylarındaki köpek balığı saldırılarının ardından yeni bir tartışma başlattı.
Cumartesi günü yerel saatle 11.00 sıralarında Sydney’nin ünlü Coogee Plajı’nda korkunç bir olay yaşandı. Yaklaşık 30 metre açıkta yüzen 35 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı. Denizden halk ve bir rüzgar sörfçüsü tarafından çıkarılan kadın, kol ve bacaklarında ciddi yaralanmalarla helikopter yerine karayolu ambulansıyla St Vincent’s Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kritik ancak stabil durumda olduğu belirtildi.
Ambulans yetkilileri ve polis, kadının plajın bayraklı bölgesi içinde yüzdüğünü ve “yapılması gereken her şeyi yaptığını” açıkladı.
Saldırgan muhtemelen beyaz köpekbalığı
Yetkililer köpekbalığının türünü kesin olarak doğrulamasa da Randwick Belediyesi, boyunun 3-4 metre olduğunu açıkladı. Kadını kurtaran sörfçü Charlie Verco, köpekbalığını yaklaşık 3.5 metre olarak tahmin ettiğini ve “Bundan daha büyüğünü görmediğini” söyledi.
Yaz saldırılarından farkı: Su sıcaklığı
Bu saldırı, Yeni Güney Galler’de (NSW) yaz aylarında yaşanan bull shark (boğa köpekbalığı) saldırılarının ardından geldi. Yazın bir 12 yaşındaki çocuğun ölümü ve bir 11 yaşındaki çocuğun zor kurtulduğu olaylar bull shark kaynaklıydı. Pepin-Neff’e göre ana fark su sıcaklığı:
“Dün Coogee’de su sıcaklığı 18 derece idi. 20 derece ve üzeri
köpek balıkları için tipik. Ayrıca su berraktı, yazınki saldırılarda ise şiddetli yağışlar nedeniyle bulanık su hakimdi.”
Neden Avustralya’da daha sık?
Avustralya, dünya genelinde köpekbalığı saldırılarının en yaygın görüldüğü ülkelerden. 1791’den bu yana yaklaşık bin 300 saldırı kaydedildi, bunların 260’tan fazlası ölümle sonuçlandı. Ancak çoğu saldırı ölümcül değil.
Uzmanlara göre köpekbalıkları insanları av olarak görmüyor; ısırıklar genellikle merak veya savunma amaçlı. Özellikle beyaz köpekbalıkları, “ne olduğunu anlamadan” ısırabiliyor.