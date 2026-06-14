https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/brezilyada-bungee-jumping-faciasi-halatini-baglamadan-40-metreden-asagi-attilar-21-yasindaki-kadin-1106489227.html
Brezilya'da bungee jumping faciası: Halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar, 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Brezilya'da bungee jumping faciası: Halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar, 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Brezilya'da halatla atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatının bağlanmadığı iddiasıyla yaklaşık 40 metrelik platformdan atılarak... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T12:13+0300
2026-06-14T12:13+0300
2026-06-14T12:24+0300
bungee jumping
atlama
can kaybı
köprü
ihmal
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106489073_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b76fd5453c88dc4218b8a41cb5663ca8.png
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde yaşanan olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.Yetkililerin aktardığına göre Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, bungee jumping (halatla atlama) etkinliği sırasında platformdan bırakıldıktan sonra yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü. Görgü tanıkları, görevlilerin güvenlik halatını bağlamayı unuttuğunu öne sürdü.Kadını 40 metreden attılar: Halat unutulduSosyal medyada yayılan görüntülerde, genç kadının platforma götürüldüğü ve kısa süre sonra boşluğa bırakıldığı görüldü. Olayın hemen ardından çevrede panik yaşandı.Yetkililer, sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak genç kadının yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.Soruşturma başlatıldıOlayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.Yetkililer, olayla bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığını, bazı şüphelilerin ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını bildirdi. Soruşturma kapsamında kazanın teknik nedenleri ve güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı araştırılıyor.Yerel basında yer alan haberlere göre, olayın yaşandığı etkinliği düzenleyen şirketler henüz kamuoyuna resmi açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bati-basini-abd-ve-kanadada-ayrilikci-hareketler-guc-kazaniyor-1106483711.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106489073_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c81f73d9871f7bebc86e520d0223eb5b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bungee jumping, atlama, can kaybı, köprü, ihmal
bungee jumping, atlama, can kaybı, köprü, ihmal
Brezilya'da bungee jumping faciası: Halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar, 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
12:13 14.06.2026 (güncellendi: 12:24 14.06.2026)
Brezilya'da halatla atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatının bağlanmadığı iddiasıyla yaklaşık 40 metrelik platformdan atılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde yaşanan olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.
Yetkililerin aktardığına göre Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, bungee jumping (halatla atlama) etkinliği sırasında platformdan bırakıldıktan sonra yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü. Görgü tanıkları, görevlilerin güvenlik halatını bağlamayı unuttuğunu öne sürdü.
Kadını 40 metreden attılar: Halat unutuldu
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç kadının platforma götürüldüğü ve kısa süre sonra boşluğa bırakıldığı görüldü. Olayın hemen ardından çevrede panik yaşandı.
Yetkililer, sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak genç kadının yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.
Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Yetkililer, olayla bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığını, bazı şüphelilerin ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını bildirdi. Soruşturma kapsamında kazanın teknik nedenleri ve güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı araştırılıyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, olayın yaşandığı etkinliği düzenleyen şirketler henüz kamuoyuna resmi açıklama yapmadı.