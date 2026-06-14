https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/brezilyada-bungee-jumping-faciasi-halatini-baglamadan-40-metreden-asagi-attilar-21-yasindaki-kadin-1106489227.html

Brezilya'da bungee jumping faciası: Halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar, 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Brezilya'da bungee jumping faciası: Halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar, 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Brezilya'da halatla atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatının bağlanmadığı iddiasıyla yaklaşık 40 metrelik platformdan atılarak... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T12:13+0300

2026-06-14T12:13+0300

2026-06-14T12:24+0300

bungee jumping

atlama

can kaybı

köprü

ihmal

yaşam

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde yaşanan olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.Yetkililerin aktardığına göre Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, bungee jumping (halatla atlama) etkinliği sırasında platformdan bırakıldıktan sonra yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü. Görgü tanıkları, görevlilerin güvenlik halatını bağlamayı unuttuğunu öne sürdü.Kadını 40 metreden attılar: Halat unutulduSosyal medyada yayılan görüntülerde, genç kadının platforma götürüldüğü ve kısa süre sonra boşluğa bırakıldığı görüldü. Olayın hemen ardından çevrede panik yaşandı.Yetkililer, sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak genç kadının yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.Soruşturma başlatıldıOlayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.Yetkililer, olayla bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığını, bazı şüphelilerin ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını bildirdi. Soruşturma kapsamında kazanın teknik nedenleri ve güvenlik prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı araştırılıyor.Yerel basında yer alan haberlere göre, olayın yaşandığı etkinliği düzenleyen şirketler henüz kamuoyuna resmi açıklama yapmadı.

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Sputnik Türkiye

bungee jumping, atlama, can kaybı, köprü, ihmal