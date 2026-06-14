https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/smootrichten-israil-secimleri-oncesi-bati-seriada-tek-tarafli-egemenlik-ilani-cagrisi-1106496115.html

Smootrich’ten, İsrail seçimleri öncesi Batı Şeria’da tek taraflı ‘egemenlik ilanı’ çağrısı

Smootrich’ten, İsrail seçimleri öncesi Batı Şeria’da tek taraflı ‘egemenlik ilanı’ çağrısı

Sputnik Türkiye

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaklaşan seçimlerden önce işgal altında tuttukları Batı Şeria'da tek taraflı "egemenlik" ilan edilmesini istedi. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T17:04+0300

2026-06-14T17:04+0300

2026-06-14T17:04+0300

dünya

i̇srail

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090306149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72b07be4bae7dc91fef5f1a8548f7700.jpg

Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki yasa dışı Karnei Shomron yerleşimindeki bir etkinlikte konuştu.Batı Şeria için sık sık ilhak ve tek taraflı "egemenlik ilanı" çağrıları yapan Smotrich, tek taraflı "egemenlik ilanının" uluslararası alanda İsrail aleyhinde yürütüldüğünü iddia ettiği kampanyalara karşı "nihai yanıt" olacağını öne sürdü.İsrailli bakan, söz konusu adımın yaklaşan seçimlerden önce atılması gerektiğini savundu.Uluslararası hukuka göre Filistin toprağıUluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, ortadoğu