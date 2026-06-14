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Smootrich’ten, İsrail seçimleri öncesi Batı Şeria’da tek taraflı ‘egemenlik ilanı’ çağrısı
Smootrich’ten, İsrail seçimleri öncesi Batı Şeria’da tek taraflı ‘egemenlik ilanı’ çağrısı
Sputnik Türkiye
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaklaşan seçimlerden önce işgal altında tuttukları Batı Şeria'da tek taraflı "egemenlik" ilan edilmesini istedi. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki yasa dışı Karnei Shomron yerleşimindeki bir etkinlikte konuştu.Batı Şeria için sık sık ilhak ve tek taraflı "egemenlik ilanı" çağrıları yapan Smotrich, tek taraflı "egemenlik ilanının" uluslararası alanda İsrail aleyhinde yürütüldüğünü iddia ettiği kampanyalara karşı "nihai yanıt" olacağını öne sürdü.İsrailli bakan, söz konusu adımın yaklaşan seçimlerden önce atılması gerektiğini savundu.Uluslararası hukuka göre Filistin toprağıUluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html
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Smootrich’ten, İsrail seçimleri öncesi Batı Şeria’da tek taraflı ‘egemenlik ilanı’ çağrısı

17:04 14.06.2026
© AP Photo / Maya AlleruzzoDışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın açıklamalarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın açıklamalarına sert tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaklaşan seçimlerden önce işgal altında tuttukları Batı Şeria'da tek taraflı "egemenlik" ilan edilmesini istedi.
Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki yasa dışı Karnei Shomron yerleşimindeki bir etkinlikte konuştu.
Batı Şeria için sık sık ilhak ve tek taraflı "egemenlik ilanı" çağrıları yapan Smotrich, tek taraflı "egemenlik ilanının" uluslararası alanda İsrail aleyhinde yürütüldüğünü iddia ettiği kampanyalara karşı "nihai yanıt" olacağını öne sürdü.
İsrailli bakan, söz konusu adımın yaklaşan seçimlerden önce atılması gerektiğini savundu.

Uluslararası hukuka göre Filistin toprağı

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.
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