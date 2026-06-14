https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/slovakya-basbakani-fico-ab-kendi-sorunlarina-ragmen-ukraynayi-son-euroya-kadar-desteklemeye-hazir-1106494487.html

Slovakya Başbakanı Fico: AB, kendi sorunlarına rağmen Ukrayna'yı son euroya kadar desteklemeye hazır

Slovakya Başbakanı Fico: AB, kendi sorunlarına rağmen Ukrayna'yı son euroya kadar desteklemeye hazır

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, AB’nin kendi zararına olsa da Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemeye hazır olmasından hayal kırıklığı duyduğunu belirtti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T15:37+0300

2026-06-14T15:37+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupalıların gündeminde olan sorunları ele almak yerine, Ukrayna'daki çatışmayı son Ukraynalı askere ve son euroya kadar desteklemeye hazır olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.Resmi Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Fico, Cuma günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşan Avrupa Konseyi zirvesine yönelik hazırlıkları görüştüğünü anlattı:Slovakya Başbakanı ayrıca, yaklaşan AB zirvesinde önceki hükümet tarafından Ukrayna'ya teslim edilen silahlar için tazminat konusunu gündeme getirmeyi planladığını da teyit etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/slovakya-basbakani-fico-batinin-ukraynaya-destek-vererek-rusyayi-zayiflatma-stratejisi-ise-1105785396.html

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