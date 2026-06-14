https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/slovakya-basbakani-fico-ab-kendi-sorunlarina-ragmen-ukraynayi-son-euroya-kadar-desteklemeye-hazir-1106494487.html
Slovakya Başbakanı Fico: AB, kendi sorunlarına rağmen Ukrayna'yı son euroya kadar desteklemeye hazır
Slovakya Başbakanı Fico: AB, kendi sorunlarına rağmen Ukrayna'yı son euroya kadar desteklemeye hazır
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, AB’nin kendi zararına olsa da Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemeye hazır olmasından hayal kırıklığı duyduğunu belirtti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T15:37+0300
2026-06-14T15:37+0300
2026-06-14T15:37+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupalıların gündeminde olan sorunları ele almak yerine, Ukrayna'daki çatışmayı son Ukraynalı askere ve son euroya kadar desteklemeye hazır olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.Resmi Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Fico, Cuma günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşan Avrupa Konseyi zirvesine yönelik hazırlıkları görüştüğünü anlattı:Slovakya Başbakanı ayrıca, yaklaşan AB zirvesinde önceki hükümet tarafından Ukrayna'ya teslim edilen silahlar için tazminat konusunu gündeme getirmeyi planladığını da teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/slovakya-basbakani-fico-batinin-ukraynaya-destek-vererek-rusyayi-zayiflatma-stratejisi-ise-1105785396.html
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slovakya, robert fico, avrupa, ab, avrupa birliği, ukrayna, antonio costa, avrupa konseyi, fico, facebook
Slovakya Başbakanı Fico: AB, kendi sorunlarına rağmen Ukrayna'yı son euroya kadar desteklemeye hazır
Slovakya Başbakanı Fico, AB’nin kendi zararına olsa da Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemeye hazır olmasından hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupalıların gündeminde olan sorunları ele almak yerine, Ukrayna'daki çatışmayı son Ukraynalı askere ve son euroya kadar desteklemeye hazır olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Resmi Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Fico, Cuma günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşan Avrupa Konseyi zirvesine yönelik hazırlıkları görüştüğünü anlattı:
Zirvenin sonuçlarının genel nitelikte olmasından, Avrupa Birliği'nin azalan rekabet gücü ve aşırı yüksek enerji fiyatları konularında ilerleme kaydedemememizden duyduğum hayal kırıklığını bir kez daha dile getirdim. Ancak Ukrayna söz konusu olduğunda her şey ortada, savaş son Ukraynalı askere, son euroya kadar sürdürülmeli.
Slovakya Başbakanı ayrıca, yaklaşan AB zirvesinde önceki hükümet tarafından Ukrayna'ya teslim edilen silahlar için tazminat konusunu gündeme getirmeyi planladığını da teyit etti.