Slovakya Başbakanı Fico: Batı’nın Ukrayna’ya destek vererek Rusya’yı zayıflatma stratejisi işe yaramıyor

Slovakya Başbakanı Fico, Batı’nın Kiev’e destek yoluyla Rusya’yı zayıflatma stratejisinin bir işe yaramadığını vurguladı. 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T16:23+0300

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Batı’nın Ukrayna’ya destek vererek Rusya’yı zayıflatmaya yönelik seçtiği stratejinin işe yaramadığını söyledi.Yaptığı açıklamada Avrupa’yı Ukrayna’daki çatışmayı körüklemekle suçlayan Fico, çatışmanın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediğini ifade etti.Fico, Slovak öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşi sırasında, “Batı’nın desteklediği, bu savaşın desteklenmesinin Rusya’yı zayıflatmaya hizmet etmesi gerektiği yönündeki strateji kesinlikle işe yaramıyor” dedi.

