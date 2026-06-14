https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/rusya-kiev-rus-ordusunun-basarili-eylemleri-nedeniyle-isletmelerin-bati-ukraynaya-tahliyesine-1106490246.html
Rusya: Kiev, Rus ordusunun başarılı eylemleri nedeniyle işletmelerin Batı Ukrayna'ya tahliyesine başladı
Rusya: Kiev, Rus ordusunun başarılı eylemleri nedeniyle işletmelerin Batı Ukrayna'ya tahliyesine başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Konstantinovka'daki ilerleyişi nedeniyle, Kiev'in daha ileri konumdaki Kramatorsk ve Drujkovka’daki... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T13:06+0300
2026-06-14T13:06+0300
2026-06-14T15:07+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev'in Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattında yer alan Konstantinovka'daki ilerlemesi nedeniyle, daha ileri konumdaki Kramatorsk ve Drujkovka’daki işletmeleri Batı Ukrayna’ya tahliye etmeye başladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.350 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 21 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı yakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapı tesislerini, ayrıca 150 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 14 güdümlü hava bombası ve 483 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-donbassta-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrol-saglandi-1106335073.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, kramatorsk, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, özel askeri harekat, kayıp, konstantinovka
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, kramatorsk, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, özel askeri harekat, kayıp, konstantinovka
Rusya: Kiev, Rus ordusunun başarılı eylemleri nedeniyle işletmelerin Batı Ukrayna'ya tahliyesine başladı
13:06 14.06.2026 (güncellendi: 15:07 14.06.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Konstantinovka'daki ilerleyişi nedeniyle, Kiev'in daha ileri konumdaki Kramatorsk ve Drujkovka’daki işletmeleri Batı Ukrayna’ya tahliye etmeye başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev'in Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattında yer alan Konstantinovka'daki ilerlemesi nedeniyle, daha ileri konumdaki Kramatorsk ve Drujkovka’daki işletmeleri Batı Ukrayna’ya tahliye etmeye başladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.350 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 21 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı yakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapı tesislerini, ayrıca 150 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 14 güdümlü hava bombası ve 483 uçak tipi İHA önledi.