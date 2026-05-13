UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Avrupa'daki binlerce Ukraynalı Rusya'ya taşınmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Oveçko, 2022 yılından sonra Avrupa ülkelerine giden on binlerce Ukrayna vatandaşının Rusya’ya yerleşme talebinde... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
13:51 13.05.2026
© REUTERS / GLEB GARANICHKiev'den tahliyeler
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Oveçko, 2022 yılından sonra Avrupa ülkelerine giden on binlerce Ukrayna vatandaşının Rusya’ya yerleşme talebinde bulunduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki Soydaşlarla Çalışma Dairesi Başkanı Gennadiy Oveçko, Avrupa’daki Ukraynalıların Rusya’ya yönelik ilgisinin arttığını belirtti.

Sputnik'e demecinde konuya dair soruyu yanıtlayan Oveçko, "Rusya'ya taşınmaya ilgi duyan binlerce, hatta on binlerce kişiden bahsediyoruz" diyerek talebin boyutuna dikkat çekti.

Rus diplomat, güvenlikle ilgili endişelere de yanıt vererek Ukrayna'dan gelen tüm vatandaşların Rusya'ya girişlerinde özel bir güvenlik incelemesi prosedüründen geçtiğinin de altını çizdi.

ABD'den başvurular katlanarak arttı

Ukraynalıların Rusya'ya yönelik yerleşme talebi sadece Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Rusya'nın New York Başkonsolosu Aleksey Markov, geçtiğimiz Şubat ayında Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'de yaşayan Ukraynalıların da Rusya'nın yerleşim programına yoğun ilgi gösterdiğini ve bu konudaki başvuruların katlanarak arttığını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz Eylül ayında gönüllü yerleşim programında yaptığı düzenlemelerle, Rusça dil yeterliliğinin belgelendirilmesi kolaylaştırılmış ve yeni bölgelerde doğan soydaşlara yönelik mali ve sosyal destek paketleri genişletilmişti.

Bu yeni düzenlemeler, eğitim ve barınma yardımları gibi teşviklerle yurtdışındaki vatandaşların geri dönüş sürecini hızlandırmayı hedefliyor.
