https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/avrupadaki-binlerce-ukraynali-rusyaya-tasinmak-istiyor-1105701146.html

Avrupa'daki binlerce Ukraynalı Rusya'ya taşınmak istiyor

Avrupa'daki binlerce Ukraynalı Rusya'ya taşınmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Oveçko, 2022 yılından sonra Avrupa ülkelerine giden on binlerce Ukrayna vatandaşının Rusya’ya yerleşme talebinde... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T13:51+0300

2026-05-13T13:51+0300

2026-05-13T13:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

rusya

abd

ukrayna

sputnik

rusya dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/07/1054483367_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_53ce4fc7cfaee6ab128895577161dffe.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki Soydaşlarla Çalışma Dairesi Başkanı Gennadiy Oveçko, Avrupa’daki Ukraynalıların Rusya’ya yönelik ilgisinin arttığını belirtti. Sputnik'e demecinde konuya dair soruyu yanıtlayan Oveçko, "Rusya'ya taşınmaya ilgi duyan binlerce, hatta on binlerce kişiden bahsediyoruz" diyerek talebin boyutuna dikkat çekti. Rus diplomat, güvenlikle ilgili endişelere de yanıt vererek Ukrayna'dan gelen tüm vatandaşların Rusya'ya girişlerinde özel bir güvenlik incelemesi prosedüründen geçtiğinin de altını çizdi.ABD'den başvurular katlanarak arttıUkraynalıların Rusya'ya yönelik yerleşme talebi sadece Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Rusya'nın New York Başkonsolosu Aleksey Markov, geçtiğimiz Şubat ayında Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'de yaşayan Ukraynalıların da Rusya'nın yerleşim programına yoğun ilgi gösterdiğini ve bu konudaki başvuruların katlanarak arttığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz Eylül ayında gönüllü yerleşim programında yaptığı düzenlemelerle, Rusça dil yeterliliğinin belgelendirilmesi kolaylaştırılmış ve yeni bölgelerde doğan soydaşlara yönelik mali ve sosyal destek paketleri genişletilmişti. Bu yeni düzenlemeler, eğitim ve barınma yardımları gibi teşviklerle yurtdışındaki vatandaşların geri dönüş sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/emekli-korg-karakus-rusya-kitalar-arasi-hedefleri-vurma-kabiliyetine-sahip-1105697240.html

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, abd, ukrayna, sputnik, rusya dışişleri bakanlığı