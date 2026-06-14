https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/pezeskiyan-diyalog-kurmak-temel-ilkelerden-vazgecmek-anlamina-gelmiyor-zorbaliga-boyun-egilmeyecek-1106498798.html
Pezeşkiyan: Diyalog kurmak temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmiyor, zorbalığa boyun eğilmeyecek
Pezeşkiyan: Diyalog kurmak temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmiyor, zorbalığa boyun eğilmeyecek
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İran Cumhurbaşkanı, "Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu ve yanlış anlaşılma çözüm yoluna girmiştir" dedi. Pezeşkiyan, ABD müzakereleriyle ilgili de... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki basın kuruluşlarının temsilcileriyle başkent Tahran’da bir araya geldi.Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmanın birçok sorunu çözmeye yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:‘Zorbalık karşısında boyun eğilmeyecek’ABD ile yürütülen müzakerelere işaret eden Pezeşkiyan, diyalog kurmanın temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini, ülkesinin "zorbalık" karşısında boyun eğmeyeceğini söyledi.Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile müzakere kararının İran lideri Mücteba Hamaney’in onayı ile gerçekleştirildiğine atıf yaparak, "Savaş ve müzakere hakkında karar almak, Rehberlik ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yetkisindedir. Milli birlik bugün ülkenin en önemli önceliğidir. Ekonomi ve halkın geçim konusu hükümetin en önemli endişesidir" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-saldirdi-trump-iran-ile-anlasmanin-esiginde-konustu-beyruta-yapilan-saldiri-bu-ozel-gunde-1106497130.html
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i̇ran, türkiye, abd, mesud pezeşkiyan
i̇ran, türkiye, abd, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: Diyalog kurmak temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmiyor, zorbalığa boyun eğilmeyecek
İran Cumhurbaşkanı, "Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu ve yanlış anlaşılma çözüm yoluna girmiştir" dedi. Pezeşkiyan, ABD müzakereleriyle ilgili de diyalog kurmanın temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini, ‘zorbalık karşısında ülkesinin boyun eğmeyeceğini’ söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki basın kuruluşlarının temsilcileriyle başkent Tahran’da bir araya geldi.
Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmanın birçok sorunu çözmeye yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
ABD ve İsrail’in temel hedeflerinden birisi de İran ile bölge ülkeleri arasında ayrılık meydana getirmekti. Ancak yaşanan son olaylara rağmen komşu ülkelerle çok iyi ilişkiler tesis edildi. İşbirliğimizin seviyesini düşürmek için sebep yok. Bölgesel işbirliklerinin artırılması ülkeye önemli katkılar sunabilir. Son haftalarda diplomatik girişimlerle birlikte (Basra) Fars Körfezi ülkeleriyle birçok konunun ve yanlış anlaşılmanın çözüm yoluna girmiş olması memnuniyet verici.
‘Zorbalık karşısında boyun eğilmeyecek’
ABD ile yürütülen müzakerelere işaret eden Pezeşkiyan, diyalog kurmanın temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini, ülkesinin "zorbalık" karşısında boyun eğmeyeceğini söyledi.
Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile müzakere kararının İran lideri Mücteba Hamaney’in onayı ile gerçekleştirildiğine atıf yaparak, "Savaş ve müzakere hakkında karar almak, Rehberlik ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yetkisindedir. Milli birlik bugün ülkenin en önemli önceliğidir. Ekonomi ve halkın geçim konusu hükümetin en önemli endişesidir" diye konuştu.