https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/pezeskiyan-diyalog-kurmak-temel-ilkelerden-vazgecmek-anlamina-gelmiyor-zorbaliga-boyun-egilmeyecek-1106498798.html

Pezeşkiyan: Diyalog kurmak temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmiyor, zorbalığa boyun eğilmeyecek

Pezeşkiyan: Diyalog kurmak temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmiyor, zorbalığa boyun eğilmeyecek

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı, "Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu ve yanlış anlaşılma çözüm yoluna girmiştir​​​​​​" dedi. Pezeşkiyan, ABD müzakereleriyle ilgili de... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T19:37+0300

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki basın kuruluşlarının temsilcileriyle başkent Tahran’da bir araya geldi.Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmanın birçok sorunu çözmeye yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:‘Zorbalık karşısında boyun eğilmeyecek’ABD ile yürütülen müzakerelere işaret eden Pezeşkiyan, diyalog kurmanın temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini, ülkesinin "zorbalık" karşısında boyun eğmeyeceğini söyledi.Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile müzakere kararının İran lideri Mücteba Hamaney’in onayı ile gerçekleştirildiğine atıf yaparak, "Savaş ve müzakere hakkında karar almak, Rehberlik ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yetkisindedir. Milli birlik bugün ülkenin en önemli önceliğidir. Ekonomi ve halkın geçim konusu hükümetin en önemli endişesidir" diye konuştu.

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