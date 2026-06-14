İsrail saldırdı, Trump konuştu: Beyrut'a yapılan saldırı bu özel günde gerçekleşmemeliydi, bunu mahvetmeyelim
17:55 14.06.2026 (güncellendi: 18:45 14.06.2026)
© Fotoğraf : IDF videosu (ekran görüntüsü)Beyrut'a İsrail saldırısı
© Fotoğraf : IDF videosu (ekran görüntüsü)
Abone ol
ABD Başkanı Trump, İsrail’in Lübnan saldırıları ve İran’ın ‘müzakereler durabilir’ açıklamasının ardından yaptığı açıklamada “Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi” dedi.
Donald Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi. İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, zarar görmedi veya ölmedi ve bu önemli süreci aksatmamalı.
Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerekir, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere herhangi bir tarafın İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapmaması da gerekir.
Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile mutabakat zaptının bugün imzalanacağını söylemişti. Ancak gelişmeler üzerine İran'dan 'müzakereler durabilir' yönünde açıklamalar geldi.
İsrail'in saldırısında ölü ve yaralılar var
İsrail ordusu pazar günü Beyrut'un güney banliyölerinde, grubun kalesi olarak bilinen Dahiyeh'deki Hizbullah hedeflerine saldırdı. En az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
💥İsrail ordusundan Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırı, en az 3 ölü— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2026
🇮🇱🔥🇱🇧İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırının Hizbullah komuta merkezini hedef aldığını ileri sürdü. Lübnan acil durum dairesi ise Sputnik’e açıklamasında, saldırıda can kayıplarının olduğunu… pic.twitter.com/F9NI8cdlDn
İran basını: Tahran, İsrail'in Dahiye saldırısı öncesinde Katar heyeti üzerinden ABD ile irtibat halindeydi
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin İsrail'in Dahiye saldırısından önce Katar heyeti üzerinden mutabakat zaptına ilişkin ayrıntıları ve beklentilerini Washington'a ilettiği aktarıldı. Haberde ayrıca, mutabakat zaptında İran'ın tüm taleplerinin karşılanması halinde dahi anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarihte imzalanmayacağı ifade edildi.
Kalibaf: ‘Kötü polis iyi polis oyunu eskidi, müzakereler durabilir'
İran’ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in Beyrut’a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı:
Siyonistlerin Beyrut banliyösüne bir kez daha saldırması, Amerika'nın ya kendi taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip olmadığını ya da buna gücü yetmediğini bir kez daha gösterdi. Rejime yeşil ışık yakarak puan alamazsınız. Kötü polis iyi polis oyunu eskidi. Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve gücünüz yoksa, devam etmekten bahsetmek mümkün değil.
İran ordusu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları cevapsız kalmayacaktır
İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.