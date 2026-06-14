https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-saldirdi-trump-iran-ile-anlasmanin-esiginde-konustu-beyruta-yapilan-saldiri-bu-ozel-gunde-1106497130.html

İsrail saldırdı, Trump konuştu: Beyrut'a yapılan saldırı bu özel günde gerçekleşmemeliydi, bunu mahvetmeyelim

İsrail saldırdı, Trump konuştu: Beyrut'a yapılan saldırı bu özel günde gerçekleşmemeliydi, bunu mahvetmeyelim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İsrail’in Lübnan saldırıları ve İran’ın ‘müzakereler durabilir’ açıklamasının ardından yaptığı açıklamada “Bu sabah Beyrut'a yapılan... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T17:55+0300

2026-06-14T17:55+0300

2026-06-14T18:45+0300

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Donald Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şöyle:Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile mutabakat zaptının bugün imzalanacağını söylemişti. Ancak gelişmeler üzerine İran'dan 'müzakereler durabilir' yönünde açıklamalar geldi.İsrail'in saldırısında ölü ve yaralılar var İsrail ordusu pazar günü Beyrut'un güney banliyölerinde, grubun kalesi olarak bilinen Dahiyeh'deki Hizbullah hedeflerine saldırdı. En az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.İran basını: Tahran, İsrail'in Dahiye saldırısı öncesinde Katar heyeti üzerinden ABD ile irtibat halindeydi Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin İsrail'in Dahiye saldırısından önce Katar heyeti üzerinden mutabakat zaptına ilişkin ayrıntıları ve beklentilerini Washington'a ilettiği aktarıldı. Haberde ayrıca, mutabakat zaptında İran'ın tüm taleplerinin karşılanması halinde dahi anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarihte imzalanmayacağı ifade edildi.Kalibaf: ‘Kötü polis iyi polis oyunu eskidi, müzakereler durabilir'İran’ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in Beyrut’a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı:İran ordusu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları cevapsız kalmayacaktırİran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi.İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html

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