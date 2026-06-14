https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/kremlin-putin-ile-trump-telefonla-gorustu-1106498175.html
Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü
Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Detaylar haberde...
2026-06-14T19:11+0300
2026-06-14T19:11+0300
2026-06-14T19:38+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_3:0:881:494_1920x0_80_0_0_79839f050d00dc8bcac0ac46eaf127ab.png
Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, “Putin ve Trump, diğer konuların yanı sıra yaklaşan ABD-İran mutabakatını da ele aldı” bilgisini verdi.Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, bugün ABD Başkanı'nı telefonla arayarak 80'inci doğum gününü kutladı" dedi.Görüşme, ABD liderinin 80'inci doğum gününde gerçekleşti ve Putin, Trump'ı yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Putin, geçen yıl da Amerikalı mevkidaşının doğum gününü telefonla kutlamıştı.Bir önceki görüşme 29 Nisan’da yapılmıştıBu, Rusya ve ABD liderleri arasında son altı haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_113:0:772:494_1920x0_80_0_0_9ee37f46729270b1e0c2b3c283ff0b35.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, vladimir putin, haberler
donald trump, vladimir putin, haberler
Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü
19:11 14.06.2026 (güncellendi: 19:38 14.06.2026)
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, “Putin ve Trump, diğer konuların yanı sıra yaklaşan ABD-İran mutabakatını da ele aldı” bilgisini verdi.
Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, bugün ABD Başkanı'nı telefonla arayarak 80'inci doğum gününü kutladı" dedi.
Görüşme, ABD liderinin 80'inci doğum gününde gerçekleşti ve Putin, Trump'ı yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Putin, geçen yıl da Amerikalı mevkidaşının doğum gününü telefonla kutlamıştı.
Bir önceki görüşme 29 Nisan’da yapılmıştı
Bu, Rusya ve ABD liderleri arasında son altı haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı.