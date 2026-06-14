https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/kremlin-putin-ile-trump-telefonla-gorustu-1106498175.html

Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü

Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü

Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Detaylar haberde...

2026-06-14T19:11+0300

2026-06-14T19:11+0300

2026-06-14T19:38+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_3:0:881:494_1920x0_80_0_0_79839f050d00dc8bcac0ac46eaf127ab.png

Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, “Putin ve Trump, diğer konuların yanı sıra yaklaşan ABD-İran mutabakatını da ele aldı” bilgisini verdi.Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, bugün ABD Başkanı'nı telefonla arayarak 80'inci doğum gününü kutladı" dedi.Görüşme, ABD liderinin 80'inci doğum gününde gerçekleşti ve Putin, Trump'ı yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Putin, geçen yıl da Amerikalı mevkidaşının doğum gününü telefonla kutlamıştı.Bir önceki görüşme 29 Nisan’da yapılmıştıBu, Rusya ve ABD liderleri arasında son altı haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1106494117.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir putin, haberler