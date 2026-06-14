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Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü
Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Detaylar haberde...
2026-06-14T19:11+0300
2026-06-14T19:38+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, “Putin ve Trump, diğer konuların yanı sıra yaklaşan ABD-İran mutabakatını da ele aldı” bilgisini verdi.Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, bugün ABD Başkanı'nı telefonla arayarak 80'inci doğum gününü kutladı" dedi.Görüşme, ABD liderinin 80'inci doğum gününde gerçekleşti ve Putin, Trump'ı yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Putin, geçen yıl da Amerikalı mevkidaşının doğum gününü telefonla kutlamıştı.Bir önceki görüşme 29 Nisan’da yapılmıştıBu, Rusya ve ABD liderleri arasında son altı haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı.
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donald trump, vladimir putin, haberler
donald trump, vladimir putin, haberler

Kremlin: Putin ile Trump telefonla görüştü

19:11 14.06.2026 (güncellendi: 19:38 14.06.2026)
© AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi
Donald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, “Putin ve Trump, diğer konuların yanı sıra yaklaşan ABD-İran mutabakatını da ele aldı” bilgisini verdi.
Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, bugün ABD Başkanı'nı telefonla arayarak 80'inci doğum gününü kutladı" dedi.
Görüşme, ABD liderinin 80'inci doğum gününde gerçekleşti ve Putin, Trump'ı yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Putin, geçen yıl da Amerikalı mevkidaşının doğum gününü telefonla kutlamıştı.

Bir önceki görüşme 29 Nisan’da yapılmıştı

Bu, Rusya ve ABD liderleri arasında son altı haftadaki ilk telefon görüşmesi oldu. Bir önceki görüşme 29 Nisan'da yapılmıştı.
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