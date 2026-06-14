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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbulda-mayista-en-cok-karpuz-ve-domates-tuketildi-1106493590.html
İstanbul'da mayısta en çok karpuz ve domates tüketildi
İstanbul'da mayısta en çok karpuz ve domates tüketildi
Sputnik Türkiye
İstanbullular mayıs ayında meyve olarak en çok karpuz, sebze olarak domates tüketti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T15:16+0300
2026-06-14T15:16+0300
ekonomi̇
türkiye
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karpuz
i̇stanbul
i̇bb
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.Karpuz 44,83 lira, domates 104,46 liradan satıldıHallere getirilen ürünlerden İstanbulluların mayısta tercih ettiği meyveler arasında karpuz, sebzelerde ise domates başı çekti.Her iki halde toplamda 10 bin 35 ton karpuz, 31 bin 356 ton domates satıldı.Karpuzu 8 bin 883 tonla muz, 8 bin 266 tonla çilek, 6 bin 715 tonla kayısı, 5 bin 717 tonla erik, 5 bin 703 tonla elma, 5 bin 268 tonla limon, 4 bin 19 tonla portakal, 3 bin 436 tonla kiraz ve 3 bin 250 tonla nektarin takip etti.Domatesi ise 19 bin 617 tonla salatalık, 14 bin 720 tonla patates, 13 bin 806 tonla biber, 8 bin 320 tonla kuru soğan, 8 bin 129 tonla patlıcan, 4 bin 776 tonla havuç, 3 bin 807 tonla kabak, 2 bin 546 tonla fasulye ve 2 bin 361 tonla semizotu izledi.Halde bir kilogram karpuz ortalama 44,83, muz 87,12, çilek 113,33, kayısı 66,58, erik 127,83, elma 63,15, limon 82,42, portakal 28,67, kiraz 310,33 ve nektarin 68 liraya alıcı buldu.Domatesin kilogramı ise ortalama 104,46, salatalık 28,83, patates 23,08, biber 56,75, kuru soğan 12, patlıcan 26,20, havuç 27,08, kabak 35,33, fasulye 92,80 ve semizotu 27,83 liradan satıldı.En pahalı ürün 310,33 lirayla kirazMeyve ve sebze hallerinde mayıs ayında satılan en pahalı ürün 310,33 lirayla kiraz oldu.Kirazı 224 lirayla üzüm, 176 lirayla barbunya, 164,08 lirayla kapya biber, 157,90 lirayla ayva, 147,92 lirayla kuru sarımsak ve taze yaprak, 145,42 lirayla mantar, 135,42 lirayla ananas ve 127,83 lirayla erik takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mayis-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1106271882.html
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türkiye, domates, karpuz, i̇stanbul, i̇bb
türkiye, domates, karpuz, i̇stanbul, i̇bb

İstanbul'da mayısta en çok karpuz ve domates tüketildi

15:16 14.06.2026
karpuz ve domates
karpuz ve domates - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
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İstanbullular mayıs ayında meyve olarak en çok karpuz, sebze olarak domates tüketti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Karpuz 44,83 lira, domates 104,46 liradan satıldı

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların mayısta tercih ettiği meyveler arasında karpuz, sebzelerde ise domates başı çekti.
Her iki halde toplamda 10 bin 35 ton karpuz, 31 bin 356 ton domates satıldı.
Karpuzu 8 bin 883 tonla muz, 8 bin 266 tonla çilek, 6 bin 715 tonla kayısı, 5 bin 717 tonla erik, 5 bin 703 tonla elma, 5 bin 268 tonla limon, 4 bin 19 tonla portakal, 3 bin 436 tonla kiraz ve 3 bin 250 tonla nektarin takip etti.
Domatesi ise 19 bin 617 tonla salatalık, 14 bin 720 tonla patates, 13 bin 806 tonla biber, 8 bin 320 tonla kuru soğan, 8 bin 129 tonla patlıcan, 4 bin 776 tonla havuç, 3 bin 807 tonla kabak, 2 bin 546 tonla fasulye ve 2 bin 361 tonla semizotu izledi.
Halde bir kilogram karpuz ortalama 44,83, muz 87,12, çilek 113,33, kayısı 66,58, erik 127,83, elma 63,15, limon 82,42, portakal 28,67, kiraz 310,33 ve nektarin 68 liraya alıcı buldu.
Domatesin kilogramı ise ortalama 104,46, salatalık 28,83, patates 23,08, biber 56,75, kuru soğan 12, patlıcan 26,20, havuç 27,08, kabak 35,33, fasulye 92,80 ve semizotu 27,83 liradan satıldı.

En pahalı ürün 310,33 lirayla kiraz

Meyve ve sebze hallerinde mayıs ayında satılan en pahalı ürün 310,33 lirayla kiraz oldu.
Kirazı 224 lirayla üzüm, 176 lirayla barbunya, 164,08 lirayla kapya biber, 157,90 lirayla ayva, 147,92 lirayla kuru sarımsak ve taze yaprak, 145,42 lirayla mantar, 135,42 lirayla ananas ve 127,83 lirayla erik takip etti.
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
EKONOMİ
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
5 Haziran , 10:02
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