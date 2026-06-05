https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mayis-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1106271882.html
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
2026-06-05T10:02+0300
2026-06-05T10:02+0300
2026-06-05T10:22+0300
ekonomi̇
enflasyon
mayıs ayı enflasyon
tüi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103953764_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_bd9974df2894fc27d77efdf80b8175fe.png
2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleştiMayıs ayı enflasyonuEnflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.2026 yılı enflasyon oranlarıOcak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kira-zammi-orani-belli-oldu-haziran-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106272011.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103953764_135:0:1500:1024_1920x0_80_0_0_ffd0d219d9505ab20526e86536fd4f71.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enflasyon, mayıs ayı enflasyon, tüi̇k
enflasyon, mayıs ayı enflasyon, tüi̇k
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
10:02 05.06.2026 (güncellendi: 10:22 05.06.2026)
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleşti
2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleşti
Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.
2026 yılı enflasyon oranları
Ocak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.
Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.
Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.