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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mayis-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1106271882.html
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
2026-06-05T10:02+0300
2026-06-05T10:22+0300
ekonomi̇
enflasyon
mayıs ayı enflasyon
tüi̇k
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2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleştiMayıs ayı enflasyonuEnflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.2026 yılı enflasyon oranlarıOcak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kira-zammi-orani-belli-oldu-haziran-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106272011.html
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enflasyon, mayıs ayı enflasyon, tüi̇k
enflasyon, mayıs ayı enflasyon, tüi̇k

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

10:02 05.06.2026 (güncellendi: 10:22 05.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturenflasyon
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleşti
2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleşti

Mayıs ayı enflasyonu

Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.

2026 yılı enflasyon oranları

Ocak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.
Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.
Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
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