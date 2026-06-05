https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mayis-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1106271882.html

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

Sputnik Türkiye

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

2026-06-05T10:02+0300

2026-06-05T10:02+0300

2026-06-05T10:22+0300

ekonomi̇

enflasyon

mayıs ayı enflasyon

tüi̇k

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103953764_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_bd9974df2894fc27d77efdf80b8175fe.png

2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.71, yıllık olarak ise yüzde 32.61 olarak gerçekleştiMayıs ayı enflasyonuEnflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.2026 yılı enflasyon oranlarıOcak ayında yıllık yüzde 30,65 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda yüzde 31.53 oldu.Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.Nisanda aylık bazda yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kira-zammi-orani-belli-oldu-haziran-ayi-artis-orani-ne-kadar-oldu-1106272011.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, mayıs ayı enflasyon, tüi̇k