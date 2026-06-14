https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/istanbul-havalimani-metro-hatti-5-gun-sureyle-kapatilacak-1106499987.html
İstanbul Havalimanı Metro Hattı 5 gün süreyle kapatılacak
İstanbul Havalimanı Metro Hattı 5 gün süreyle kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı inşaat çalışmaları kapsamında yapılacak sinyalizasyon test ve devreye alma çalışmaları nedeniyle M11... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T21:46+0300
2026-06-14T21:46+0300
2026-06-14T21:46+0300
türki̇ye
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metro i̇stanbul
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i̇stanbul
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
ulaştırma bakanlığı
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M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14-18 Haziran 2026 tarihleri arasında geçici olarak hizmet veremeyeceği açıklandı.Halkalı–Arnavutköy kesiminde gerçekleştirilecek sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle metro hattı 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 00.01’den 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar tren trafiğine kapalı olacak.Ulaşımda aksama yaşanmaması için İETT tarafından ek sefer planlaması yapıldığı, günlük 116 ek sefer düzenleneceği bildirildi. İstanbul Havalimanı ve çevresine hizmet veren hatlarda ise 60 otobüsle toplam 741 sefer gerçekleştirileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/havalimanina-gidecekler-dikkat-metro-hatti-1-hafta-boyunca-kapali-1106283525.html
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İstanbul Havalimanı Metro Hattı 5 gün süreyle kapatılacak
İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı inşaat çalışmaları kapsamında yapılacak sinyalizasyon test ve devreye alma çalışmaları nedeniyle M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı 14-18 Haziran 2026 tarihleri arasında hizmet veremeyecek.
M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14-18 Haziran 2026 tarihleri arasında geçici olarak hizmet veremeyeceği açıklandı.
Halkalı–Arnavutköy kesiminde gerçekleştirilecek sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle metro hattı 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 00.01’den 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar tren trafiğine kapalı olacak.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için İETT tarafından ek sefer planlaması yapıldığı, günlük 116 ek sefer düzenleneceği bildirildi. İstanbul Havalimanı ve çevresine hizmet veren hatlarda ise 60 otobüsle toplam 741 sefer gerçekleştirileceği açıklandı.