https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/havalimanina-gidecekler-dikkat-metro-hatti-1-hafta-boyunca-kapali-1106283525.html
Havalimanına gidecekler dikkat: Metro hattı 1 hafta boyunca kapalı
Havalimanına gidecekler dikkat: Metro hattı 1 hafta boyunca kapalı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren M11 Metro Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulacağı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T14:37+0300
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Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir haftalık süre boyunca metro hattı yolcu taşımayacak.M11 hattının devre dışı kalacağı dönemde İstanbul Havalimanı’na ulaşım alternatif ulaşım araçlarıyla sürdürülecek. Yolcular, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksiler ve özel araçlar aracılığıyla havalimanına ulaşabilecek.Yetkililer, özellikle uçuşu bulunan vatandaşların olası yoğunlukları dikkate alarak yola daha erken çıkmalarını tavsiye ediyor.M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayan kritik raylı sistem projeleri arasında yer alıyor. Hat, şehir merkezinden havalimanına hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlaması nedeniyle her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor.Seferlerin durdurulacağı süreçte aşağıdaki istasyonlarda metro hizmeti verilmeyecek:- Gayrettepe İstasyonu- Kağıthane İstasyonu- Hasdal İstasyonu- Kemerburgaz İstasyonu- Göktürk İstasyonu- İhsaniye İstasyonu- İstanbul Havalimanı İstasyonu- Kargo Terminali İstasyonuÖzellikle İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuların 13-19 Haziran tarihleri arasında metro seçeneğinin kullanılamayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.Uzmanlar, olası trafik yoğunluğu nedeniyle havalimanına ulaşım için ek süre planlanmasını öneriyor.Bir haftalık çalışmanın tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı’nda seferlerin normal şekilde yeniden başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferleri-degisti-1106203594.html
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i̇stanbul, metro, havalimanı
i̇stanbul, metro, havalimanı
Havalimanına gidecekler dikkat: Metro hattı 1 hafta boyunca kapalı
İstanbul’da Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren M11 Metro Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulacağı açıklandı. Özellikle havalimanına hızlı ulaşım sağlayan hattı kullanan yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.
Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir haftalık süre boyunca metro hattı yolcu taşımayacak.
M11 hattının devre dışı kalacağı dönemde İstanbul Havalimanı’na ulaşım alternatif ulaşım araçlarıyla sürdürülecek. Yolcular, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksiler ve özel araçlar aracılığıyla havalimanına ulaşabilecek.
Yetkililer, özellikle uçuşu bulunan vatandaşların olası yoğunlukları dikkate alarak yola daha erken çıkmalarını tavsiye ediyor.
M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayan kritik raylı sistem projeleri arasında yer alıyor. Hat, şehir merkezinden havalimanına hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlaması nedeniyle her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor.
Seferlerin durdurulacağı süreçte aşağıdaki istasyonlarda metro hizmeti verilmeyecek:
- Gayrettepe İstasyonu
- Kağıthane İstasyonu
- Hasdal İstasyonu
- Kemerburgaz İstasyonu
- Göktürk İstasyonu
- İhsaniye İstasyonu
- İstanbul Havalimanı İstasyonu
- Kargo Terminali İstasyonu
Özellikle İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuların 13-19 Haziran tarihleri arasında metro seçeneğinin kullanılamayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.
Uzmanlar, olası trafik yoğunluğu nedeniyle havalimanına ulaşım için ek süre planlanmasını öneriyor.
Bir haftalık çalışmanın tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı’nda seferlerin normal şekilde yeniden başlaması bekleniyor.