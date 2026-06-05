Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/havalimanina-gidecekler-dikkat-metro-hatti-1-hafta-boyunca-kapali-1106283525.html
Havalimanına gidecekler dikkat: Metro hattı 1 hafta boyunca kapalı
Havalimanına gidecekler dikkat: Metro hattı 1 hafta boyunca kapalı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren M11 Metro Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulacağı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T14:37+0300
2026-06-05T14:37+0300
türki̇ye
i̇stanbul
metro
havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db069fd30d4be1121e0834f9db18abe9.jpg
Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir haftalık süre boyunca metro hattı yolcu taşımayacak.M11 hattının devre dışı kalacağı dönemde İstanbul Havalimanı’na ulaşım alternatif ulaşım araçlarıyla sürdürülecek. Yolcular, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksiler ve özel araçlar aracılığıyla havalimanına ulaşabilecek.Yetkililer, özellikle uçuşu bulunan vatandaşların olası yoğunlukları dikkate alarak yola daha erken çıkmalarını tavsiye ediyor.M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayan kritik raylı sistem projeleri arasında yer alıyor. Hat, şehir merkezinden havalimanına hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlaması nedeniyle her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor.Seferlerin durdurulacağı süreçte aşağıdaki istasyonlarda metro hizmeti verilmeyecek:- Gayrettepe İstasyonu- Kağıthane İstasyonu- Hasdal İstasyonu- Kemerburgaz İstasyonu- Göktürk İstasyonu- İhsaniye İstasyonu- İstanbul Havalimanı İstasyonu- Kargo Terminali İstasyonuÖzellikle İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuların 13-19 Haziran tarihleri arasında metro seçeneğinin kullanılamayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.Uzmanlar, olası trafik yoğunluğu nedeniyle havalimanına ulaşım için ek süre planlanmasını öneriyor.Bir haftalık çalışmanın tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı’nda seferlerin normal şekilde yeniden başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferleri-degisti-1106203594.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d94cc6f1c66eb4b400c60be647d71ba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, metro, havalimanı
i̇stanbul, metro, havalimanı

Havalimanına gidecekler dikkat: Metro hattı 1 hafta boyunca kapalı

14:37 05.06.2026
© Abdülhamid Hoşbaşİstanbul havalimanı metro
İstanbul havalimanı metro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Abdülhamid Hoşbaş
Abone ol
İstanbul’da Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren M11 Metro Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulacağı açıklandı. Özellikle havalimanına hızlı ulaşım sağlayan hattı kullanan yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.
Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir haftalık süre boyunca metro hattı yolcu taşımayacak.
M11 hattının devre dışı kalacağı dönemde İstanbul Havalimanı’na ulaşım alternatif ulaşım araçlarıyla sürdürülecek. Yolcular, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksiler ve özel araçlar aracılığıyla havalimanına ulaşabilecek.
Yetkililer, özellikle uçuşu bulunan vatandaşların olası yoğunlukları dikkate alarak yola daha erken çıkmalarını tavsiye ediyor.
M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayan kritik raylı sistem projeleri arasında yer alıyor. Hat, şehir merkezinden havalimanına hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlaması nedeniyle her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor.
Seferlerin durdurulacağı süreçte aşağıdaki istasyonlarda metro hizmeti verilmeyecek:
- Gayrettepe İstasyonu
- Kağıthane İstasyonu
- Hasdal İstasyonu
- Kemerburgaz İstasyonu
- Göktürk İstasyonu
- İhsaniye İstasyonu
- İstanbul Havalimanı İstasyonu
- Kargo Terminali İstasyonu
Özellikle İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuların 13-19 Haziran tarihleri arasında metro seçeneğinin kullanılamayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.
Uzmanlar, olası trafik yoğunluğu nedeniyle havalimanına ulaşım için ek süre planlanmasını öneriyor.
Bir haftalık çalışmanın tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı’nda seferlerin normal şekilde yeniden başlaması bekleniyor.
İstanbul metro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
TÜRKİYE
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferleri değişti
2 Haziran , 22:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала