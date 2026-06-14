https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-abd-anlasmasi-icin-kritik-gun-trump-bugunu-isaret-etti-tahran-supheyle-bakiyor-1106489542.html

İran-ABD anlaşması için kritik gün: Trump ‘bugünü’ işaret etti, Tahran şüpheyle bakıyor

İran-ABD anlaşması için kritik gün: Trump ‘bugünü’ işaret etti, Tahran şüpheyle bakıyor

Sputnik Türkiye

Şerif de elektronik imza için hazırlık yapıldığını söyledi. Ancak Tahran’dan gelen açıklamalar, imzaya ilişkin zamanlamaya şüphe düşürdü. Trump, bugün tarihini verdi. Detaylar haberde...

2026-06-14T12:16+0300

2026-06-14T12:16+0300

2026-06-14T12:16+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Anlaşma yarın (bugün) imzalanacak ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı tüm gemilere olacak” dedi. Trump, İran’ın nükleer silah edinmeyeceğini söylerken anlaşma sağlanmazsa ABD’nin “bir daha asla kullanmayacağımız nihai alternatife” başvurabileceğini belirtti.Katarlı arabulucular Tahran’daİran medyasına göre Katarlı müzakereciler, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek anlaşmayı nihayete erdirmek üzere bugün Tahran’a gitti. Katar Dışişleri Bakanı danışmanının İran slam Cumhuriyeti’ne gittiği, son diplomatik gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.İran basını: Nihai karar alınmadıYarı resmi Fars Haber Ajansı, bilgili bir kaynağa dayanarak Tahran’ın, ABD-İsrail savaşını sona erdirecek çerçeve anlaşması konusunda henüz nihai bir karar almadığını bildirdi.Ajans, Mutabakat Zaptı’nın siyasi, hukuki ve teknik yönlerinin uzmanlar ve karar alma mercileri seviyesinde incelemeye devam edildiğini belirtti.Tahran zamanlama konusunda şüphelerini dile getirdi.Elektronik imza olabilirPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de 24 saat içinde elektronik imza atılabileceğini ve gelecek hafta teknik görüşmelerin başlayacağını ifade ederek, “Daha önce hiç olmadığı kadar barış anlaşmasına yakınız” dedi.Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi temkinli konuştu: “Mutabakat zaptının tam imza tarihini bekleyip göreceğiz, ancak yarın olmayacak. Önümüzdeki günlerde olması ihtimalini dışlamıyoruz.”İran’da protestolar sürüyorAnlaşmaya karşı çıkan sertlik yanlısı gruplar, İran genelinde 100’den fazla gece düzenledikleri gösterilere devam ediyor. Meşhed’de bazı protestocular “Uzlaşmacıya ölüm” sloganları attı. Bu sloganların Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi hedef aldığı belirtiliyor.Arakçi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada taslak anlaşmanın İran’ı güçlendirdiğini savunarak “İran, ABD ile savaşın galibidir” demişti.Arka planda ne olmuştu?ABD ile İran arasında nisan ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen son günlerde en şiddetli çatışmalar yaşandı. Trump, son dönemde yaklaşık 40 kez anlaşmanın “tamamlanmak üzere” olduğunu iddia etti. Her iki taraf da olası bir anlaşmayı kendi zaferi olarak sunmaya çalışıyor.Gelişmeler yakından takip ediliyor. Anlaşmanın imzalanması durumunda Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasite açılması, küresel enerji ve deniz trafiği açısından kritik önem taşıyor.

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