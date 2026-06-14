https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-israil-gerilimi-irandaki-ucuslar-iptal-edildi-mi-1106500704.html
İran-İsrail gerilimi: İran'daki uçuşlar iptal edildi mi?
İran-İsrail gerilimi: İran'daki uçuşlar iptal edildi mi?
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, Tahran yönetiminin İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısına karşılık vereceği uyarısında bulunmasının ardından ülkenin batısındaki... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T22:50+0300
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İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran'da hava sahasının batı kısmındaki uçak seferleri iptal edildi.Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın en üst düzey güvenlik kurumunun yaptığı uyarının ardından, "Ülkenin batı kesimindeki havalimanlarından yapılan uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran devlet televizyonunda yer alan 'ülkenin batısındaki havalimanlarında uçuşların iptal edildiği' yönündeki haberi yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/israil-basini-netanyahu-iranin-misilleme-yapabilecegi-endisesiyle-guvenlik-kabinesini-siginakta-1106498672.html
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ortadoğu, tahran, i̇ran, i̇ran devlet televizyonu, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi, roket
ortadoğu, tahran, i̇ran, i̇ran devlet televizyonu, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi, roket
İran-İsrail gerilimi: İran'daki uçuşlar iptal edildi mi?
22:50 14.06.2026 (güncellendi: 22:51 14.06.2026)
İran devlet televizyonu, Tahran yönetiminin İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısına karşılık vereceği uyarısında bulunmasının ardından ülkenin batısındaki havalimanlarında uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran'da hava sahasının batı kısmındaki uçak seferleri iptal edildi.
Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın en üst düzey güvenlik kurumunun yaptığı uyarının ardından, "Ülkenin batı kesimindeki havalimanlarından yapılan uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran devlet televizyonunda yer alan 'ülkenin batısındaki havalimanlarında uçuşların iptal edildiği' yönündeki haberi yalanladı.