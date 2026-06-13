Türkiye
ABD Başkanı Trump duyurdu: 'İran ile anlaşmanın imzalanması yarın planlanıyor ve sonrasında Hürmüz açılacak'
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/cekya-disisleri-bakani-tayvanin-bagimsizligini-tanimayacagiz-1106482615.html
Çekya Dışişleri Bakanı: Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağız
Çekya Dışişleri Bakanı: Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağız
Sputnik Türkiye
Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, hükümetin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını açıkladı. Macinka, Prag’ın Çin ile gerilen ilişkilerini normalleştirmeyi... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T20:22+0300
2026-06-13T20:22+0300
poli̇ti̇ka
milos vystrcil
çekya
tayvan
çin halk cumhuriyeti
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103423/92/1034239201_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_e61e71a543dbadf5b7404d266d323eb4.jpg
Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Petr Macinka, ülke parlamentosunun Senato Başkanı Milos Vystrcil’in Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken Çekya hükümetinin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını ve bunu yapmayı planlamadığını vurguladı.Macinka, Çekya’nın Çin ile ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu da ifade ederek Çekya’nın Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti ile en kötü ilişkilere sahip ülke konumunda bulunduğunu belirtti. Macinka ayrıca açıklamasında, “Amacımız en azından bunları biraz olsun normalleştirmektir” diyerek bu durumun Çek şirketlerinin ihracat imkanlarını artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.Senato Başkanı Milos Vystrcil, 31 Mayıs’tan itibaren beş gün boyunca Tayvan’da bulunmuş ve burada, başta ada yönetiminin temsilcileri olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmüştü. Çek medyasının belirttiğine göre, söz konusu ziyaret kendi girişimiyle ve cumhuriyet hükümetinin onayı olmaksızın gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çekya Büyükelçiliği ise Senato Başkanı'nın ziyaretini 'Çin’in iç işlerine ciddi bir müdahale' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-disisleri-bakanligi-belarustaki-rus-nukleer-silahlari-natoya-karsi-bir-denge-unsuru-1106482189.html
çekya
tayvan
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103423/92/1034239201_0:0:4076:3057_1920x0_80_0_0_075b967cc8ab957a2084548101b0e24e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milos vystrcil, çekya, tayvan, çin halk cumhuriyeti, avrupa birliği
milos vystrcil, çekya, tayvan, çin halk cumhuriyeti, avrupa birliği

Çekya Dışişleri Bakanı: Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağız

20:22 13.06.2026
© AP Photo / Chiang Ying-yingTayvan bayrağı
Tayvan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Abone ol
Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, hükümetin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını açıkladı. Macinka, Prag’ın Çin ile gerilen ilişkilerini normalleştirmeyi hedeflediğini ve bunun Çek şirketlerinin ihracat imkanlarını artırması açısından gerekli olduğunu söyledi.
Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Petr Macinka, ülke parlamentosunun Senato Başkanı Milos Vystrcil’in Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken Çekya hükümetinin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını ve bunu yapmayı planlamadığını vurguladı.
Macinka, Çekya’nın Çin ile ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu da ifade ederek Çekya’nın Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti ile en kötü ilişkilere sahip ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
Macinka ayrıca açıklamasında, “Amacımız en azından bunları biraz olsun normalleştirmektir” diyerek bu durumun Çek şirketlerinin ihracat imkanlarını artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.
Senato Başkanı Milos Vystrcil, 31 Mayıs’tan itibaren beş gün boyunca Tayvan’da bulunmuş ve burada, başta ada yönetiminin temsilcileri olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmüştü. Çek medyasının belirttiğine göre, söz konusu ziyaret kendi girişimiyle ve cumhuriyet hükümetinin onayı olmaksızın gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çekya Büyükelçiliği ise Senato Başkanı'nın ziyaretini 'Çin’in iç işlerine ciddi bir müdahale' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Belarus'taki Rus nükleer silahları NATO'ya karşı bir denge unsuru oluşturuyor
19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала