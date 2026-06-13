https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/cekya-disisleri-bakani-tayvanin-bagimsizligini-tanimayacagiz-1106482615.html
Çekya Dışişleri Bakanı: Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağız
Çekya Dışişleri Bakanı: Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağız
Sputnik Türkiye
Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, hükümetin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını açıkladı. Macinka, Prag’ın Çin ile gerilen ilişkilerini normalleştirmeyi... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T20:22+0300
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Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Petr Macinka, ülke parlamentosunun Senato Başkanı Milos Vystrcil’in Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken Çekya hükümetinin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını ve bunu yapmayı planlamadığını vurguladı.Macinka, Çekya’nın Çin ile ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu da ifade ederek Çekya’nın Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti ile en kötü ilişkilere sahip ülke konumunda bulunduğunu belirtti. Macinka ayrıca açıklamasında, “Amacımız en azından bunları biraz olsun normalleştirmektir” diyerek bu durumun Çek şirketlerinin ihracat imkanlarını artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.Senato Başkanı Milos Vystrcil, 31 Mayıs’tan itibaren beş gün boyunca Tayvan’da bulunmuş ve burada, başta ada yönetiminin temsilcileri olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmüştü. Çek medyasının belirttiğine göre, söz konusu ziyaret kendi girişimiyle ve cumhuriyet hükümetinin onayı olmaksızın gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çekya Büyükelçiliği ise Senato Başkanı'nın ziyaretini 'Çin’in iç işlerine ciddi bir müdahale' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-disisleri-bakanligi-belarustaki-rus-nukleer-silahlari-natoya-karsi-bir-denge-unsuru-1106482189.html
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milos vystrcil, çekya, tayvan, çin halk cumhuriyeti, avrupa birliği
milos vystrcil, çekya, tayvan, çin halk cumhuriyeti, avrupa birliği
Çekya Dışişleri Bakanı: Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağız
Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, hükümetin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını açıkladı. Macinka, Prag’ın Çin ile gerilen ilişkilerini normalleştirmeyi hedeflediğini ve bunun Çek şirketlerinin ihracat imkanlarını artırması açısından gerekli olduğunu söyledi.
Çekya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Petr Macinka, ülke parlamentosunun Senato Başkanı Milos Vystrcil’in Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken Çekya hükümetinin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımayacağını ve bunu yapmayı planlamadığını vurguladı.
Macinka, Çekya’nın Çin ile ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu da ifade ederek Çekya’nın Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti ile en kötü ilişkilere sahip ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
Macinka ayrıca açıklamasında, “Amacımız en azından bunları biraz olsun normalleştirmektir” diyerek bu durumun Çek şirketlerinin ihracat imkanlarını artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.
Senato Başkanı Milos Vystrcil, 31 Mayıs’tan itibaren beş gün boyunca Tayvan’da bulunmuş ve burada, başta ada yönetiminin temsilcileri olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmüştü. Çek medyasının belirttiğine göre, söz konusu ziyaret kendi girişimiyle ve cumhuriyet hükümetinin onayı olmaksızın gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çekya Büyükelçiliği ise Senato Başkanı'nın ziyaretini 'Çin’in iç işlerine ciddi bir müdahale' olarak nitelendirdi.