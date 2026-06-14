https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ingiltere-mans-denizinde-rus-limanindan-cikan-kamerun-bandirali-bir-petrol-tankerine-el-koydu-1106489829.html

İngiltere, Manş Denizi'nde Rus limanından çıkan Kamerun bandıralı bir petrol tankerine el koydu

İngiltere, Manş Denizi'nde Rus limanından çıkan Kamerun bandıralı bir petrol tankerine el koydu

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin, Manş Denizi'nde Kamerun bandıralı petrol tankeri Smyrtos'a el koyduğu bildirildi. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T12:24+0300

2026-06-14T12:24+0300

2026-06-14T12:24+0300

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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile bağlantılı olduğu düşünülen Kamerun bandıralı petrol tankeri Smyrtos'a Manş Denizi'nde el konuldu.Bakanlığın sitesinde yayınlanan basın açıklamasında, "Kraliyet Deniz Kuvvetleri komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatı'ndan özel eğitimli emniyet görevlileri Smyrtos'a çıktı" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, gemiye el koyma operasyonu, İngiliz karasularında hava ve deniz desteğiyle yaklaşık 6 saat sürdü. Operasyona Fransız kuvvetleri de katıldı. Deniz araçları takip portalı Vesselfinder'a göre, tankerin son uğradığı liman Rusya'daki Ust-Luga'ydı. Kamerun bayraklı gemi şu anda Weymouth'un güneyinde demirlemiş durumda, İngiltere'nin güneyindeki bir demirleme noktasına teslim edilmesi bekleniyor.Rusya daha önce defalarca yabancı tankerlerin Batılı ülkeler tarafından ele geçirilmesini korsanlık olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/peskov-fransa-ve-ingilterenin-rus-gemisine-el-koymasi-korsanlikla-esdeger-1106157475.html

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