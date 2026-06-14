https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/hamilton-barcelona-catalunya-grand-prixsini-kazandi-1106497909.html

Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazandı

Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazandı

Sputnik Türkiye

Lewis Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazanarak Ferrari kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T18:27+0300

2026-06-14T18:27+0300

2026-06-14T18:27+0300

spor

lewis hamilton

barcelona

ferrari

formula 1

formula-1

formula 1 dünya şampiyonası

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2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 7. yarışı olan Barcelona-Catalunya Grand Prix’si, İspanya’nın Barselona kentinde yapıldı.Yarışta şampiyona lideri Kimi Antonelli son turlarda yaşadığı elektrik arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu gelişmeyle Lewis Hamilton birinci, George Russell ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu.Hamilton, kariyerindeki 106. Grand Prix zaferini elde ederken Ferrari’deki ilk galibiyetini de kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/formula-1-monaco-grand-prixini-kimi-antonelli-kazandi-1106321276.html

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lewis hamilton, barcelona, ferrari, formula 1, formula-1, formula 1 dünya şampiyonası