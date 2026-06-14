https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/hamilton-barcelona-catalunya-grand-prixsini-kazandi-1106497909.html
Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazandı
Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazandı
Sputnik Türkiye
Lewis Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazanarak Ferrari kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T18:27+0300
2026-06-14T18:27+0300
2026-06-14T18:27+0300
spor
lewis hamilton
barcelona
ferrari
formula 1
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formula 1 dünya şampiyonası
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2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 7. yarışı olan Barcelona-Catalunya Grand Prix’si, İspanya’nın Barselona kentinde yapıldı.Yarışta şampiyona lideri Kimi Antonelli son turlarda yaşadığı elektrik arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu gelişmeyle Lewis Hamilton birinci, George Russell ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu.Hamilton, kariyerindeki 106. Grand Prix zaferini elde ederken Ferrari’deki ilk galibiyetini de kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/formula-1-monaco-grand-prixini-kimi-antonelli-kazandi-1106321276.html
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lewis hamilton, barcelona, ferrari, formula 1, formula-1, formula 1 dünya şampiyonası
lewis hamilton, barcelona, ferrari, formula 1, formula-1, formula 1 dünya şampiyonası
Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazandı
Lewis Hamilton, Barcelona-Catalunya Grand Prix’sini kazanarak Ferrari kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti.
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 7. yarışı olan Barcelona-Catalunya Grand Prix’si, İspanya’nın Barselona kentinde yapıldı.
Yarışta şampiyona lideri Kimi Antonelli son turlarda yaşadığı elektrik arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu gelişmeyle Lewis Hamilton birinci, George Russell ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu.
Hamilton, kariyerindeki 106. Grand Prix zaferini elde ederken Ferrari’deki ilk galibiyetini de kutladı.