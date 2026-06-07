https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/formula-1-monaco-grand-prixini-kimi-antonelli-kazandi-1106321276.html
Formula 1 Monaco Grand Prix’ini Kimi Antonelli kazandı
Formula 1 Monaco Grand Prix’ini Kimi Antonelli kazandı
Sputnik Türkiye
Kimi Antonelli, kırmızı bayraklarla duraklayan ve ceza dolu Monaco Grand Prix’inde elde ettiği tarihi zaferle üst üste beşinci Formula 1 galibiyetini kazandı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T18:50+0300
2026-06-07T18:50+0300
2026-06-07T18:50+0300
spor
lewis hamilton
charles leclerc
max verstappen
monaco
formula 1 (f1)
ferrari
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Monaco Grand Prix’inde yarışın bitimine sadece 10 tur kala Antonelli, Lewis Hamilton’ın 20 saniye önünde liderliğini sürdürürken, final virajında Lance Stroll ve Charles Leclerc’in kaza yapması ve pistin bozulması üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.Yarış yeniden başladığında Antonelli, Hamilton’ın önünde start alarak Monaco’daki ilk zaferini elde etti. İtalyan pilot bu zaferle üst üste beşinci Formula 1 galibiyetini kazandı.Lewis Hamilton, Ferrari'yle ikinci, Red Bull’dan Isack Hadjar ise üçüncü oldu. Max Verstappen ise yarışın ilk turunda motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html
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lewis hamilton, charles leclerc, max verstappen, monaco, formula 1 (f1), ferrari
lewis hamilton, charles leclerc, max verstappen, monaco, formula 1 (f1), ferrari
Formula 1 Monaco Grand Prix’ini Kimi Antonelli kazandı
Kimi Antonelli, kırmızı bayraklarla duraklayan ve ceza dolu Monaco Grand Prix’inde elde ettiği tarihi zaferle üst üste beşinci Formula 1 galibiyetini kazandı.
Monaco Grand Prix’inde yarışın bitimine sadece 10 tur kala Antonelli, Lewis Hamilton’ın 20 saniye önünde liderliğini sürdürürken, final virajında Lance Stroll ve Charles Leclerc’in kaza yapması ve pistin bozulması üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.
Yarış yeniden başladığında Antonelli, Hamilton’ın önünde start alarak Monaco’daki ilk zaferini elde etti. İtalyan pilot bu zaferle üst üste beşinci Formula 1 galibiyetini kazandı.
Lewis Hamilton, Ferrari'yle ikinci, Red Bull’dan Isack Hadjar ise üçüncü oldu. Max Verstappen ise yarışın ilk turunda motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi.