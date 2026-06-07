https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/formula-1-monaco-grand-prixini-kimi-antonelli-kazandi-1106321276.html

Formula 1 Monaco Grand Prix’ini Kimi Antonelli kazandı

Formula 1 Monaco Grand Prix’ini Kimi Antonelli kazandı

Sputnik Türkiye

Kimi Antonelli, kırmızı bayraklarla duraklayan ve ceza dolu Monaco Grand Prix’inde elde ettiği tarihi zaferle üst üste beşinci Formula 1 galibiyetini kazandı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T18:50+0300

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spor

lewis hamilton

charles leclerc

max verstappen

monaco

formula 1 (f1)

ferrari

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Monaco Grand Prix’inde yarışın bitimine sadece 10 tur kala Antonelli, Lewis Hamilton’ın 20 saniye önünde liderliğini sürdürürken, final virajında Lance Stroll ve Charles Leclerc’in kaza yapması ve pistin bozulması üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.Yarış yeniden başladığında Antonelli, Hamilton’ın önünde start alarak Monaco’daki ilk zaferini elde etti. İtalyan pilot bu zaferle üst üste beşinci Formula 1 galibiyetini kazandı.Lewis Hamilton, Ferrari'yle ikinci, Red Bull’dan Isack Hadjar ise üçüncü oldu. Max Verstappen ise yarışın ilk turunda motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html

monaco

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lewis hamilton, charles leclerc, max verstappen, monaco, formula 1 (f1), ferrari