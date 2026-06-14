https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/hamas-filistinli-gruplarin-gazze-planina-iliskin-ortak-yanitini-arabuluculara-iletti-1106493131.html
Hamas, Filistinli grupların Gazze planına ilişkin ortak yanıtını arabuluculara iletti
Hamas, Filistinli grupların Gazze planına ilişkin ortak yanıtını arabuluculara iletti
Sputnik Türkiye
Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde Filistinli grupların ortak bir ulusal tutum... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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Açıklamada, Filistinli grupların söz konusu yol haritasını sorumlu ve olumlu bir yaklaşımla ele aldığı, özellikle planın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin çerçeveye odaklandığı ifade edildi.Filistinli grupların, ilk aşamanın tüm detaylarıyla uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladığı, özellikle insani protokolün hayata geçirilmesi ve Gazze'deki İsrail saldırılarının tamamen durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesiArabuluculara iletilen mesajda, geçici idari komitenin devreye girmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına ilişkin maddelerin eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Filistinli grupların, sürecin Filistin halkının kendi devletini kurma ve kendi kaderini tayin etme hedeflerine ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.Hamas heyetinin Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla temaslarını sürdürerek, üzerinde uzlaşılan başlıkların uygulanmasına yönelik görüşmelere devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/israil-savunma-bakani-gazze-lubnan-ve-suriyeden-cekilmeyecegiz-1106465817.html
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hamas, haberler, ortadoğu
Hamas, Filistinli grupların Gazze planına ilişkin ortak yanıtını arabuluculara iletti
14:41 14.06.2026 (güncellendi: 14:45 14.06.2026)
Hamas'tan yapılan açıklamada, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde Filistinli grupların ortak bir ulusal tutum üzerinde uzlaştığı ve bu tutumun arabuluculara iletildiği belirtildi.
Açıklamada, Filistinli grupların söz konusu yol haritasını sorumlu ve olumlu bir yaklaşımla ele aldığı, özellikle planın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin çerçeveye odaklandığı ifade edildi.
Filistinli grupların, ilk aşamanın tüm detaylarıyla uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladığı, özellikle insani protokolün hayata geçirilmesi ve Gazze'deki İsrail saldırılarının tamamen durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi
Arabuluculara iletilen mesajda, geçici idari komitenin devreye girmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına ilişkin maddelerin eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Filistinli grupların, sürecin Filistin halkının kendi devletini kurma ve kendi kaderini tayin etme hedeflerine ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Hamas heyetinin Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla temaslarını sürdürerek, üzerinde uzlaşılan başlıkların uygulanmasına yönelik görüşmelere devam edeceği kaydedildi.