https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/israil-savunma-bakani-gazze-lubnan-ve-suriyeden-cekilmeyecegiz-1106465817.html

İsrail Savunma Bakanı: Gazze, Lübnan ve Suriye’den çekilmeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı: Gazze, Lübnan ve Suriye’den çekilmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini iddia etti. Katz, ayrıca... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T18:37+0300

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Katz, X hesabından, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürerek Batı Şeria'da da işgalin süreceğini belirtti.Katz, ihtiyaç duymaları halinde Batı Şeria'da saldırılarla hedef aldıkları mülteci kamplarının sayısının artabileceği tehdidinde bulundu.‘Trump’ın ilkelerinin arkasında durmasını bekliyoruz’ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değinen Bakan Katz, Trump’tan İran’ın nükleer ve balistik füze programının sona erdirilmesinin yanı sıra bölgedeki vekil güçlerine ilişkin "diğer ilkelerin de arkasında durmasını beklediklerini” söyledi.Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek” için ABD ve İsrail’in ortak çıkarları çerçevesinde bir anlaşmaya öncülük ettiğini ileri sürdü.Netanyahu'dan 'bağımsız hareket' talimatıİsrail Savunma Bakanı ayrıca, Netanyahu ile İsrail ordusuna İran’ın "nükleer silah elde etmesini önlemek” için gelecekte bağımsız şekilde hareket etme konusunda hazırlık yapması talimatını verdiklerini de duyurdu.

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