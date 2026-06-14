https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/hakkaride-silahli-saldiri-uzman-cavus-4-kisiyi-oldurdu-1106498049.html
Hakkari'de silahlı saldırı: Uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdü
Hakkari'de silahlı saldırı: Uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Uzman Çavuş Musa Gezer, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınpederinin evine giderek eşi ve üç akrabasını silahla katletti. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T18:59+0300
2026-06-14T18:59+0300
2026-06-14T18:59+0300
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silahlı kavga
silahlı saldırgan
cinayet
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Şemdinli'ye bağlı Beşevler Mahallesi'nde bir evden gelen silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, uzman çavuşun eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Musa Gezer ise ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinde toplanan yakınlar sinir krizi geçirirken, cenazeler incelemenin ardından hastane morguna, oradan da otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş Musa Gezer ve eşi arasında anlaşmazlık bulunduğu ve bu nedenle eşinin babasının evine geldiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/esenyurtta-metrobus-duraginda-cinayet-22-yasindaki-genc-bicaklanarak-olduruldu-1106349353.html
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türkiye, hakkari, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı kavga, silahlı saldırgan, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği
türkiye, hakkari, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı kavga, silahlı saldırgan, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği
Hakkari'de silahlı saldırı: Uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Uzman Çavuş Musa Gezer, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınpederinin evine giderek eşi ve üç akrabasını silahla katletti.
Şemdinli'ye bağlı Beşevler Mahallesi'nde bir evden gelen silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, uzman çavuşun eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Musa Gezer ise ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde toplanan yakınlar sinir krizi geçirirken, cenazeler incelemenin ardından hastane morguna, oradan da otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş Musa Gezer ve eşi arasında anlaşmazlık bulunduğu ve bu nedenle eşinin babasının evine geldiği öğrenildi.