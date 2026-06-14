https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/haitide-guvenlik-krizi-savunma-bakanliginin-ust-duzey-ismi-kacirildi-1106491253.html

Haiti'de güvenlik krizi: Savunma Bakanlığı'nın üst düzey ismi kaçırıldı

Haiti'de güvenlik krizi: Savunma Bakanlığı'nın üst düzey ismi kaçırıldı

Sputnik Türkiye

Haiti'de silahlı kişiler, Savunma Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü ve polis teşkilatının en üst düzey isimlerinden biri olan James Boyard'ı, eşi ve 6 yaşındaki... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T13:55+0300

2026-06-14T13:55+0300

2026-06-14T13:55+0300

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haiti

port-au-prince

adam kaçırma

savunma bakanlığı

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Haiti'de uzun süredir devam eden çete şiddeti yeni bir boyut kazandı. Başkent Port-au-Prince'te, ülkenin en üst düzey güvenlik yetkililerinden biri olan James Boyard silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.Uluslararası basında yer alan haberlere göre Boyard'ın yanı sıra eşi ve 6 yaşındaki kızının da kaçırıldığı bildirildi. Olayın ardından fidye talebinde bulunulduğu öne sürüldü.Boyard, Haiti Savunma Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmasının yanı sıra ülke polis teşkilatında da üst düzey sorumluluklara sahip bulunuyordu. Yetkilinin, Haiti'nin güvenlik güçlerini yeniden yapılandırma çalışmalarında önemli rol üstlendiği belirtiliyor.Kaçırma olayları yeni bölgelere yayılıyorÇetelerin son dönemde özellikle kamu görevlilerini ve çifte vatandaşlığa sahip kişileri hedef aldığı belirtilirken, bunun daha yüksek fidye talepleri elde etmek veya güvenlik operasyonlarını engellemek amacı taşıyabileceği değerlendiriliyor.Birleşmiş Milletler verilerine göre Haiti'de yalnızca bu yıl 2 bin 310 kişi hayatını kaybetti, bin 106 kişi yaralandı ve 99 kişi kaçırıldı.Ülkede devam eden şiddet olayları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı ise yaklaşık 1.5 milyona ulaştı.

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haiti, port-au-prince, adam kaçırma, savunma bakanlığı