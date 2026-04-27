Ankara'da kontrollü yıkım esnasında platform çöktü: Çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi
Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde bulunan ve yıkım işlemlerinin devam ettiği Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma...
2026-04-27T14:45+0300
14:42 27.04.2026 (güncellendi: 14:45 27.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde bulunan ve yıkım işlemlerinin devam ettiği Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) binasının duvarı çöktü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Yıkım çalışması sürüyordu: Platform çöktü
Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen dört katlı binanın platformu yola doğru çöktü.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen üç kişinin yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.