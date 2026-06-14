https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ermenistanda-muhalefetin-secim-itirazina-mahkemeden-ret-1106483884.html

Ermenistan'da muhalefetin seçim itirazına mahkemeden ret

Ermenistan'da muhalefetin seçim itirazına mahkemeden ret

Sputnik Türkiye

Ermenistan İdare Mahkemesi, muhalefette yer alan ‘Müreffeh Ermenistan’ partisinin, Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) 7 Haziran parlamento seçimlerinde iki oy... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T00:54+0300

2026-06-14T00:54+0300

2026-06-14T00:54+0300

dünya

ermenistan

parlamento seçimleri

merkez seçim komisyonu (ces)

mahkeme

müreffeh ermenistan

robert koçaryan

erivan

nikol paşinyan

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Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, İdare Mahkemesi, "Müreffeh Ermenistan" partisinin Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) kararına karşı açtığı iptal davalarını karara bağladı. Mahkeme, Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) başkent Erivan’ın Nubarashen idari bölgesi ve Syunik bölgesindeki iki oy verme merkezinde sonuçları geçersiz sayma kararına yönelik itirazları kabul etmedi.Parti temsilcisi İveta Tonoyan daha önce yaptığı açıklamada, MSK'nın iptal kararının kasıtlı olduğunu savunmuş, bu adımın partilerinin parlamentoya girmesini engellemek amacıyla atıldığını belirtmişti.7 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde AB yanlısı politikalarıyla bilinen Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisi, doğrudan hükümet kuracak oy oranına ulaşamasa da azınlık kotaları ve oyların yeniden dağıtımıyla gerekli sandalye sayısını elde edebiliyor. Yeni dönemde parlamentoda muhalefet cephesinden Samvel Karapetyan’ın “Güçlü Ermenistan” bloku ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın “Ermenistan” ittifakı da yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ermenistanda-yurt-disindan-gelen-askerlik-yukumlulerine-cikis-yasagi-iddiasi-1106412151.html

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ermenistan, parlamento seçimleri, merkez seçim komisyonu (ces), mahkeme, müreffeh ermenistan, robert koçaryan, erivan, nikol paşinyan