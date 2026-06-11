https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ermenistanda-yurt-disindan-gelen-askerlik-yukumlulerine-cikis-yasagi-iddiasi-1106412151.html

Ermenistan’da yurt dışından gelen askerlik yükümlülerine çıkış yasağı iddiası

Ermenistan’da yurt dışından gelen askerlik yükümlülerine çıkış yasağı iddiası

Sputnik Türkiye

Ermenistan'da muhalefet, hükümetin 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinde oy kullanmak için yurt dışından gelen askerlik yükümlülerinin ülkeden çıkışını... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T00:34+0300

2026-06-11T00:34+0300

2026-06-11T00:34+0300

dünya

ermenistan

parlamento seçimleri

yurt dışı yasağı

askerlik

askerlik şubesi

askeri polis

muhalefet

ermenistan savunma bakanlığı

rusya

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Muhalif 'Ermenistan' fraksiyonu milletvekili Geğam Manukyan, askerlik yükümlüsü olan bu vatandaşların ülkeden çıkışının askeri polis tarafından yasa dışı biçimde engellendiğini iddia etti. Uygulamayı "kitlesel bir suç" olarak nitelendiren Manukyan, siyasi iktidar ile Savunma Bakanlığı'nın, askeri polis ve askerlik şubelerini birer baskı aracı olarak kullandığını belirtti.Manukyan, "İktidar, 25 günlük askeri eğitim kamplarını bir cezalandırma aracı olarak kullanıyor. Anavatanına gelip şimdi örneğin yeniden Rusya’ya dönmek isteyen birçok vatandaşımızın Ermenistan’dan çıkışı yasaklanmış durumda. Bu ahlaksızca ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Yasalara göre yurt dışına çıkış yasağının yalnızca hakkında ceza soruşturması bulunan kişilere uygulanabileceğini hatırlatan Manukyan, askeri polisin eğitim kamplarını bahane ederek keyfi çıkış yasağı koyamayacağını vurguladı. Muhalif vekil ayrıca, ilgili kanunlar gereğince yükümlülerin bu tür eğitim kampları için çok önceden bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.Muhalif seçmene 'askeri kamp' celbiDaha önce iktidardaki “Sivil Sözleşme” partisinin yayın organlarından civic.am, askeri polisin sınır kapılarında Rusya’dan gelen Ermeni vatandaşlarına 25 günlük askeri eğitim kamplarına katılım için celp tebliğ ettiğini yazmış, yetkililer bu kişilerin 7 Haziran parlamento seçimlerinde muhalefete oy vermek amacıyla ülkeye döndüklerini öne sürmüştü.Savunma Bakanlığı iddiaları reddediyorErmenistan Savunma Bakanlığı ise tepki çeken uygulamaya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada sürecin yasalara uygun olduğunu belirtmişti. Bakanlık, sınır kapılarında görevli askeri polislerin; asker kaçaklarının tespiti, yükümlülerin kayıt altına alınması, silah altına çağrılması ve yedek askerlerin eğitime dahil edilmesi süreçlerinde askerlik şubelerine rutin bir destek sağladığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusyadan-ermenistan-secimleri-aciklamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-baski-ve-mudahale-yasandi-1106390681.html

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ermenistan, parlamento seçimleri, yurt dışı yasağı, askerlik, askerlik şubesi, askeri polis, muhalefet, ermenistan savunma bakanlığı, rusya