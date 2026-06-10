https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/pakistanda-askeri-helikopter-dustu-tum-personel-hayatini-kaybetti-1106403524.html

Pakistan'da askeri helikopter düştü: Tüm personel hayatını kaybetti

Pakistan'da askeri helikopter düştü: Tüm personel hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Pakistan kontrolündeki Keşmir'de orduya ait bir Mi-17 helikopterinin kalkış sırasında düştüğü bildirildi. Pakistan yerel basınına göre, helikopterde bulunan 21... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T18:37+0300

2026-06-10T18:37+0300

2026-06-10T18:37+0300

dünya

pakistan

keşmir

muzafferabad

askeri helikopter

helikopter kazası

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Pakistan ordusunun medya birimi ISPR, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad yakınlarında meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, orduya ait Mi-17 tipi askeri helikopterin, kalkış sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.ISPR, helikopterde bulunan tüm personelin hayatını kaybettiğini duyururken, kazada kaç kişinin öldüğüne ilişkin sayı paylaşmadı.Açıklamada, "Helikopterde bulunan tüm personel şehit oldu. Kurtulan olmadı" denildi.Kaza sonrası arama, kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği bildirildi.Soruşturma başlatıldıPakistan ordusu ayrıca, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğunu açıkladı.Helikopter kazasının yaşandığı dönemde Muzafferabad'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Yetkililer, terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanan bir protesto hareketinin yeni gösteriler düzenleme çağrıları nedeniyle bölgede yoğun güvenlik tedbirleri uyguluyordu.Bölgede pazar günü protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Olayların ardından federal paramiliter birliklerin bölgeye konuşlandırıldığı ve seyahat uyarıları yayımlandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/avrupa-anketi-abdyi-muttefik-gorenler-yuzde-11e-dustu-1106402552.html

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