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Pakistan'da askeri helikopter düştü: Tüm personel hayatını kaybetti
Pakistan'da askeri helikopter düştü: Tüm personel hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan kontrolündeki Keşmir'de orduya ait bir Mi-17 helikopterinin kalkış sırasında düştüğü bildirildi. Pakistan yerel basınına göre, helikopterde bulunan 21... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T18:37+0300
2026-06-10T18:37+0300
dünya
pakistan
keşmir
muzafferabad
askeri helikopter
helikopter kazası
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Pakistan ordusunun medya birimi ISPR, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad yakınlarında meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, orduya ait Mi-17 tipi askeri helikopterin, kalkış sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.ISPR, helikopterde bulunan tüm personelin hayatını kaybettiğini duyururken, kazada kaç kişinin öldüğüne ilişkin sayı paylaşmadı.Açıklamada, "Helikopterde bulunan tüm personel şehit oldu. Kurtulan olmadı" denildi.Kaza sonrası arama, kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği bildirildi.Soruşturma başlatıldıPakistan ordusu ayrıca, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğunu açıkladı.Helikopter kazasının yaşandığı dönemde Muzafferabad'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Yetkililer, terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanan bir protesto hareketinin yeni gösteriler düzenleme çağrıları nedeniyle bölgede yoğun güvenlik tedbirleri uyguluyordu.Bölgede pazar günü protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Olayların ardından federal paramiliter birliklerin bölgeye konuşlandırıldığı ve seyahat uyarıları yayımlandığı bildirildi.
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pakistan, keşmir, muzafferabad, askeri helikopter, helikopter kazası
pakistan, keşmir, muzafferabad, askeri helikopter, helikopter kazası

Pakistan'da askeri helikopter düştü: Tüm personel hayatını kaybetti

18:37 10.06.2026
© REUTERS Naseer Ud DinPakistan'da düşen helikopter
Pakistan'da düşen helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© REUTERS Naseer Ud Din
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Pakistan kontrolündeki Keşmir'de orduya ait bir Mi-17 helikopterinin kalkış sırasında düştüğü bildirildi. Pakistan yerel basınına göre, helikopterde bulunan 21 askeri personelin tamamı hayatını kaybetti.
Pakistan ordusunun medya birimi ISPR, Pakistan kontrolündeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad yakınlarında meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, orduya ait Mi-17 tipi askeri helikopterin, kalkış sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
ISPR, helikopterde bulunan tüm personelin hayatını kaybettiğini duyururken, kazada kaç kişinin öldüğüne ilişkin sayı paylaşmadı.
Açıklamada, "Helikopterde bulunan tüm personel şehit oldu. Kurtulan olmadı" denildi.
Kaza sonrası arama, kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Pakistan ordusu ayrıca, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğunu açıkladı.
Helikopter kazasının yaşandığı dönemde Muzafferabad'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Yetkililer, terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanan bir protesto hareketinin yeni gösteriler düzenleme çağrıları nedeniyle bölgede yoğun güvenlik tedbirleri uyguluyordu.
Bölgede pazar günü protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Olayların ardından federal paramiliter birliklerin bölgeye konuşlandırıldığı ve seyahat uyarıları yayımlandığı bildirildi.
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