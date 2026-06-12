https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ankara-cumhuriyet-bassavciligina-aykut-celik-atandi-1106450170.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T11:14+0300

2026-06-12T11:14+0300

2026-06-12T11:14+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

i̇stanbul

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. HSK'nin 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.Yeni atamalar açıklandıBuna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/hsk-duyurdu-istanbulda-uc-adliyenin-bassavcisi-degisti-1099894649.html

türki̇ye

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i̇stanbul

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet başsavcılığı, ankara, i̇stanbul