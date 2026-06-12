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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ankara-cumhuriyet-bassavciligina-aykut-celik-atandi-1106450170.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. HSK'nin 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.Yeni atamalar açıklandıBuna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/hsk-duyurdu-istanbulda-uc-adliyenin-bassavcisi-degisti-1099894649.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet başsavcılığı, ankara, i̇stanbul
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet başsavcılığı, ankara, i̇stanbul

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı

11:14 12.06.2026
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. HSK'nin 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.
Yeni atamalar açıklandı
Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
HSYK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
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HSK duyurdu: İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı değişti
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