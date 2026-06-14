https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ajda-pekkan-bu-isiklarin-altinda-bir-o-kadar-da-yalnizlik-var-o-kadar-yalnizim-ki-1106489438.html
Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki
Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki
Sputnik Türkiye
Ankara'da konser veren Ajda Pekkan, sahneden hayranlarına içini döktü. Şöhret ve yalnızlık üzerine konuşan usta sanatçı, "Bu ışıkların altında bir o kadar da... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T12:15+0300
2026-06-14T12:15+0300
2026-06-14T12:15+0300
yaşam
ajda pekkan
ankara
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083593004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c59273f2938c5732483275d987f85b9e.jpg
Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi. 'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'İyi ki siz varsınız'Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/uyku-aliskanligi-ve-ruh-sagligi-gec-uyuyanlarda-yalnizlik-ve-kaygi-riski-daha-yuksek-1106199606.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083593004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60a23ef060a19c5b0041cec1ff0698fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ajda pekkan, ankara, konser
ajda pekkan, ankara, konser
Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki
Ankara'da konser veren Ajda Pekkan, sahneden hayranlarına içini döktü. Şöhret ve yalnızlık üzerine konuşan usta sanatçı, "Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var" dedi
Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi. 'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.