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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ajda-pekkan-bu-isiklarin-altinda-bir-o-kadar-da-yalnizlik-var-o-kadar-yalnizim-ki-1106489438.html
Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki
Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki
Sputnik Türkiye
Ankara'da konser veren Ajda Pekkan, sahneden hayranlarına içini döktü. Şöhret ve yalnızlık üzerine konuşan usta sanatçı, "Bu ışıkların altında bir o kadar da... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T12:15+0300
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yaşam
ajda pekkan
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konser
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Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi. 'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'İyi ki siz varsınız'Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/uyku-aliskanligi-ve-ruh-sagligi-gec-uyuyanlarda-yalnizlik-ve-kaygi-riski-daha-yuksek-1106199606.html
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ajda pekkan, ankara, konser
ajda pekkan, ankara, konser

Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki

12:15 14.06.2026
© AA / Arife KarakumAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA / Arife Karakum
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Ankara'da konser veren Ajda Pekkan, sahneden hayranlarına içini döktü. Şöhret ve yalnızlık üzerine konuşan usta sanatçı, "Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var" dedi
Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi. 'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İyi ki siz varsınız'

Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gece yalnızlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
SAĞLIK
Uyku alışkanlığı ve ruh sağlığı: Geç uyuyanlarda yalnızlık ve kaygı riski daha yüksek
2 Haziran , 18:46
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