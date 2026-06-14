https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ajda-pekkan-bu-isiklarin-altinda-bir-o-kadar-da-yalnizlik-var-o-kadar-yalnizim-ki-1106489438.html

Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki

Ajda Pekkan: Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var, o kadar yalnızım ki

Sputnik Türkiye

Ankara'da konser veren Ajda Pekkan, sahneden hayranlarına içini döktü. Şöhret ve yalnızlık üzerine konuşan usta sanatçı, "Bu ışıkların altında bir o kadar da... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T12:15+0300

2026-06-14T12:15+0300

2026-06-14T12:15+0300

yaşam

ajda pekkan

ankara

konser

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Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi. 'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'İyi ki siz varsınız'Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/uyku-aliskanligi-ve-ruh-sagligi-gec-uyuyanlarda-yalnizlik-ve-kaygi-riski-daha-yuksek-1106199606.html

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ajda pekkan, ankara, konser