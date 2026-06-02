Uyku alışkanlığı ve ruh sağlığı: Geç uyuyanlarda yalnızlık ve kaygı riski daha yüksek

Sputnik Türkiye

Geç saatlerde uyuyup geç kalkan kişilerde yalnızlık ve kaygı düzeylerinin daha yüksek olabileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, özellikle gece hissedilen... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T18:46+0300

ABD'deki Brigham Young Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, geç saatlerde uyumayı tercih eden kişilerin ruh sağlığı açısından daha fazla zorluk yaşayabileceğini ortaya koydu. Bulgular, gece saatlerinde hissedilen yalnızlığın kaygı seviyelerindeki artışla yakından bağlantılı olduğunu gösterdi.Gece yalnızlığı öne çıktıAraştırmada, geç uyuyan kişilerin yalnızlık hissini daha sık yaşadığı belirlendi.Özellikle geceleri ortaya çıkan yalnızlık duygusunun, kaygı düzeylerindeki yükselişi açıklayan en önemli faktörlerden biri olduğu tespit edildi.Araştırmanın başyazarı ve Brigham Young Üniversitesi araştırmacısı Alec Harlow, "Geç uyku düzenine sahip kişiler daha fazla yalnızlık hissediyor ve bu durum daha yüksek kaygı seviyeleriyle bağlantılı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.Uyku düzeni ruh sağlığını etkileyebilirAraştırmacılar, geç uyuyan bireylerin günlük yaşamın genel çalışma ve sosyal düzeniyle daha fazla uyumsuzluk yaşayabildiğini belirtiyor.Bu durumun sosyal ilişkileri etkileyebileceği ve yalnızlık hissini artırabileceği ifade edildi.Çalışmada, geç uyuyan bireylerin gündüz ve gece yaşadıkları sosyal deneyimlerin ruh sağlığı açısından önemli rol oynadığı vurgulandı.Uzmanlar yeni müdahale alanına işaret ettiAraştırmacılara göre yalnızlık, özellikle de gece yalnızlığı, ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda yeni bir odak noktası olabilir.Harlow, "Yalnızlığın ve gece ortaya çıkan zorlukların ele alınması, geç uyku düzenine sahip kişilerin yaşam kalitesini artırabilir" dedi.Uzmanlar, gelecekte yapılacak çalışmaların uyku düzeni, yalnızlık ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

