https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ankarada-saganak-ve-dolu-hayati-olumsuz-etkiledi-caddeleri-su-basti-araclar-zarar-gordu-1106478786.html
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi: Caddeleri su bastı, araçlar zarar gördü
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi: Caddeleri su bastı, araçlar zarar gördü
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Araçlar sürüklendiSürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.Dolu zor durumda bıraktıBazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu. Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/meteorolojiden-33-il-icin-sari-kodlu-alarm-akom-istanbul-icin-saganak-uyarisi-1106472097.html
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Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi: Caddeleri su bastı, araçlar zarar gördü
15:54 13.06.2026 (güncellendi: 16:26 13.06.2026)
Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.
Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.
Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu. Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.