https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/12-ildeki-92-hastane-mercek-altinda-saglik-bakanligi-denetim-baslatti-1106493326.html

12 ildeki 92 hastane mercek altında: Sağlık Bakanlığı denetim başlattı

12 ildeki 92 hastane mercek altında: Sağlık Bakanlığı denetim başlattı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı 12 ildeki 92 hastaneyi kapsamlı denetime aldı. 50 müfettişin görev yaptığı teftişlerde acil servislerden yoğun bakım ünitelerine kadar birçok... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T14:54+0300

2026-06-14T14:54+0300

2026-06-14T14:54+0300

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Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetleri kapsamında "3. Etap Genel Teftiş Programı"nı başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin güçlendirilmesi amacıyla kararlılıkla sürdürülüyor.50 müfettiş sahadaGenel Teftiş Programı kapsamında görevlendirilen 50 müfettiş, sağlık tesislerinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyerek süreçlerin etkinliğini değerlendiriyor.Denetimler aracılığıyla hizmet sunumunda karşılaşılabilecek risklerin tespit edilmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, genel teftiş programlarına ek olarak Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) de denetim süreçlerine teknik destek sağlıyor.Geçen yıl 43 REDES, 49 İstihbarat ve 59 Değerlendirme Raporu düzenlendi, 26 Yönetici Bilgi Ekranı oluşturularak sahada toplam 3 bin 704 dijital denetim gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html

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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, hastane, özel hastane, denetim