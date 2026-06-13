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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ukrayna-ordusu-lhcdeki-bir-pazari-vurdu-7-yarali-1106481937.html
Ukrayna ordusu LHC’deki bir pazarı vurdu: 7 yaralı
Ukrayna ordusu LHC’deki bir pazarı vurdu: 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna güçlerinin Svatovo kentindeki merkez pazarına kasıtlı bir saldırı düzenlediğini ve olayda 7... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T18:41+0300
2026-06-13T18:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
leonid paseçnik
rusya soruşturma komitesi
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‘Maks’ platformu üzerinden açıklama yapan Paseçnik, çeşitli derecelerde yaralanan sivillerin derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti. Yerel yönetimler ile acil servis ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Paseçnik, olayın Rusya Soruşturma Komitesi tarafından da kayıt altına alınarak incelendiğini ifade etti.Saldırının hiçbir askeri hedef taşımadığına dikkat çeken LHC Lideri, "Bu bir tesadüf değil, doğrudan bölgedeki sivil halka yönelik kasıtlı bir eylemdir. Son 24 saat içinde bölgeye yaklaşık 40 İHA gönderildi ancak bunların çoğu hava savunma sistemlerimizce düşürüldü" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rus bölgelerindeki sivil hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor. Rus ordusu ise buna karşılık olarak hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla doğrudan Ukrayna savunma sanayisi ve askeri tesislerini hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kramatorsk-bolgesinde-uc-ukrayna-tugayini-vurdu-1106481444.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi

Ukrayna ordusu LHC’deki bir pazarı vurdu: 7 yaralı

18:41 13.06.2026
© SputnikUkrayna ordusu LHC’deki bir pazara saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu LHC’deki bir pazara saldırı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna güçlerinin Svatovo kentindeki merkez pazarına kasıtlı bir saldırı düzenlediğini ve olayda 7 sivilin yaralandığını duyurdu.
‘Maks’ platformu üzerinden açıklama yapan Paseçnik, çeşitli derecelerde yaralanan sivillerin derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti. Yerel yönetimler ile acil servis ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Paseçnik, olayın Rusya Soruşturma Komitesi tarafından da kayıt altına alınarak incelendiğini ifade etti.
Saldırının hiçbir askeri hedef taşımadığına dikkat çeken LHC Lideri, "Bu bir tesadüf değil, doğrudan bölgedeki sivil halka yönelik kasıtlı bir eylemdir. Son 24 saat içinde bölgeye yaklaşık 40 İHA gönderildi ancak bunların çoğu hava savunma sistemlerimizce düşürüldü" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rus bölgelerindeki sivil hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor. Rus ordusu ise buna karşılık olarak hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla doğrudan Ukrayna savunma sanayisi ve askeri tesislerini hedef alıyor.
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu
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