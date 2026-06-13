https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ukrayna-ordusu-lhcdeki-bir-pazari-vurdu-7-yarali-1106481937.html

Ukrayna ordusu LHC’deki bir pazarı vurdu: 7 yaralı

Ukrayna ordusu LHC’deki bir pazarı vurdu: 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna güçlerinin Svatovo kentindeki merkez pazarına kasıtlı bir saldırı düzenlediğini ve olayda 7... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T18:41+0300

2026-06-13T18:41+0300

2026-06-13T18:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

leonid paseçnik

rusya soruşturma komitesi

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‘Maks’ platformu üzerinden açıklama yapan Paseçnik, çeşitli derecelerde yaralanan sivillerin derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti. Yerel yönetimler ile acil servis ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Paseçnik, olayın Rusya Soruşturma Komitesi tarafından da kayıt altına alınarak incelendiğini ifade etti.Saldırının hiçbir askeri hedef taşımadığına dikkat çeken LHC Lideri, "Bu bir tesadüf değil, doğrudan bölgedeki sivil halka yönelik kasıtlı bir eylemdir. Son 24 saat içinde bölgeye yaklaşık 40 İHA gönderildi ancak bunların çoğu hava savunma sistemlerimizce düşürüldü" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rus bölgelerindeki sivil hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor. Rus ordusu ise buna karşılık olarak hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla doğrudan Ukrayna savunma sanayisi ve askeri tesislerini hedef alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kramatorsk-bolgesinde-uc-ukrayna-tugayini-vurdu-1106481444.html

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Sputnik Türkiye

lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), leonid paseçnik, rusya soruşturma komitesi