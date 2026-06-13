https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kramatorsk-bolgesinde-uc-ukrayna-tugayini-vurdu-1106481444.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı üç tugayın geçici konuşlanma noktalarının... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T17:54+0300
2026-06-13T17:54+0300
2026-06-13T17:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kramatorsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
fab-3000
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087787563_0:28:747:448_1920x0_80_0_0_ec190167ddf280b6cddd345782ce06e5.png
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ray-Aleksandrovka bölgesi civarında 10. Dağ-Taarruz Tugayı, Şçurovo yakınlarında 63. Mekanize Tugayı ve Liman kenti çevresinde ise 60. Mekanize Tugayı'nın konuşlanma alanları belirlendi. Bu hedeflere, evrensel planlama ve düzeltme modülüyle donatılmış FAB-250-270, FAB-500 ve FAB-3000 tipi bombalarla saldırı düzenlendi ve imha işlemi gerçek zamanlı kontrol vasıtalarıyla teyit edildi.Öte yandan, gün içerisinde Belitskiy ve Şçurovo bölgelerinde Ukrayna Ulusal Muhafızları 4. Hızlı Müdahale Tugayı ile 63. Seyyar Tugay unsurlarının bulunduğu noktalara da benzer mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İHA birliklerinin desteğiyle Rus hava ve topçu birimlerinin, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapılarını da hedef aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-ordusu-ukraynada-iha-depolama-mahallerini-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1106473846.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kramatorsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087787563_57:0:690:475_1920x0_80_0_0_5cd7e6968b914ef7c0ed5106a43c0d1b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kramatorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, fab-3000
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kramatorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, fab-3000
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı üç tugayın geçici konuşlanma noktalarının tespit edilerek FAB güdümlü hava bombalarıyla imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ray-Aleksandrovka bölgesi civarında 10. Dağ-Taarruz Tugayı, Şçurovo yakınlarında 63. Mekanize Tugayı ve Liman kenti çevresinde ise 60. Mekanize Tugayı'nın konuşlanma alanları belirlendi. Bu hedeflere, evrensel planlama ve düzeltme modülüyle donatılmış FAB-250-270, FAB-500 ve FAB-3000 tipi bombalarla saldırı düzenlendi ve imha işlemi gerçek zamanlı kontrol vasıtalarıyla teyit edildi.
Öte yandan, gün içerisinde Belitskiy ve Şçurovo bölgelerinde Ukrayna Ulusal Muhafızları 4. Hızlı Müdahale Tugayı ile 63. Seyyar Tugay unsurlarının bulunduğu noktalara da benzer mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İHA birliklerinin desteğiyle Rus hava ve topçu birimlerinin, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapılarını da hedef aldığı belirtildi.