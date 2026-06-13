https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kramatorsk-bolgesinde-uc-ukrayna-tugayini-vurdu-1106481444.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı üç tugayın geçici konuşlanma noktalarının... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T17:54+0300

2026-06-13T17:54+0300

2026-06-13T17:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kramatorsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

fab-3000

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ray-Aleksandrovka bölgesi civarında 10. Dağ-Taarruz Tugayı, Şçurovo yakınlarında 63. Mekanize Tugayı ve Liman kenti çevresinde ise 60. Mekanize Tugayı'nın konuşlanma alanları belirlendi. Bu hedeflere, evrensel planlama ve düzeltme modülüyle donatılmış FAB-250-270, FAB-500 ve FAB-3000 tipi bombalarla saldırı düzenlendi ve imha işlemi gerçek zamanlı kontrol vasıtalarıyla teyit edildi.Öte yandan, gün içerisinde Belitskiy ve Şçurovo bölgelerinde Ukrayna Ulusal Muhafızları 4. Hızlı Müdahale Tugayı ile 63. Seyyar Tugay unsurlarının bulunduğu noktalara da benzer mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İHA birliklerinin desteğiyle Rus hava ve topçu birimlerinin, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapılarını da hedef aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-ordusu-ukraynada-iha-depolama-mahallerini-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1106473846.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kramatorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, fab-3000