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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kramatorsk-bolgesinde-uc-ukrayna-tugayini-vurdu-1106481444.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı üç tugayın geçici konuşlanma noktalarının... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T17:54+0300
2026-06-13T17:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kramatorsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ray-Aleksandrovka bölgesi civarında 10. Dağ-Taarruz Tugayı, Şçurovo yakınlarında 63. Mekanize Tugayı ve Liman kenti çevresinde ise 60. Mekanize Tugayı'nın konuşlanma alanları belirlendi. Bu hedeflere, evrensel planlama ve düzeltme modülüyle donatılmış FAB-250-270, FAB-500 ve FAB-3000 tipi bombalarla saldırı düzenlendi ve imha işlemi gerçek zamanlı kontrol vasıtalarıyla teyit edildi.Öte yandan, gün içerisinde Belitskiy ve Şçurovo bölgelerinde Ukrayna Ulusal Muhafızları 4. Hızlı Müdahale Tugayı ile 63. Seyyar Tugay unsurlarının bulunduğu noktalara da benzer mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İHA birliklerinin desteğiyle Rus hava ve topçu birimlerinin, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapılarını da hedef aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-ordusu-ukraynada-iha-depolama-mahallerini-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1106473846.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kramatorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, fab-3000
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kramatorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, fab-3000

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kramatorsk bölgesinde üç Ukrayna tugayını vurdu

17:54 13.06.2026
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı üç tugayın geçici konuşlanma noktalarının tespit edilerek FAB güdümlü hava bombalarıyla imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ray-Aleksandrovka bölgesi civarında 10. Dağ-Taarruz Tugayı, Şçurovo yakınlarında 63. Mekanize Tugayı ve Liman kenti çevresinde ise 60. Mekanize Tugayı'nın konuşlanma alanları belirlendi. Bu hedeflere, evrensel planlama ve düzeltme modülüyle donatılmış FAB-250-270, FAB-500 ve FAB-3000 tipi bombalarla saldırı düzenlendi ve imha işlemi gerçek zamanlı kontrol vasıtalarıyla teyit edildi.
Öte yandan, gün içerisinde Belitskiy ve Şçurovo bölgelerinde Ukrayna Ulusal Muhafızları 4. Hızlı Müdahale Tugayı ile 63. Seyyar Tugay unsurlarının bulunduğu noktalara da benzer mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İHA birliklerinin desteğiyle Rus hava ve topçu birimlerinin, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapılarını da hedef aldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna’da İHA depolama mahallerini, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu
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