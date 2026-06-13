Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-disislerinden-rubioya-hindistanin-guclu-protestosunu-yineledim-1106469944.html
Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'
Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'
Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde üç Hintli denizcinin hayatını... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T02:58+0300
2026-06-13T02:58+0300
dünya
abd
hindistan
hindistan dışişleri bakanlığı
marco rubio
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103938/23/1039382397_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a9b195ba3c6ef50111dbad77f645cd9.jpg
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde Hintli denizcileri taşıyan gemilere yönelik ABD saldırılarını şiddetle protesto ettiğini belirtti.Jaishankar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ticari gemilere karşı yapılan bu tür eylemlerin haklı gerekçesi olmadığını söyledi.Daha önce, olayla bağlantılı olarak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'deki ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'i çağırmış ve kendisine sert bir protesto iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/kuba-ulusal-ekonomisinde-reforma-gidiyor-1106469604.html
hindistan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103938/23/1039382397_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a925b52cc88d789ae2025826e54ddd31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, marco rubio, i̇ran
abd, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, marco rubio, i̇ran

Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'

02:58 13.06.2026
© REUTERS / Eduardo MunozHindistan- ABD
Hindistan- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Abone ol
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde üç Hintli denizcinin hayatını kaybettiği ABD saldırılarına ilişkin Yeni Delhi'nin sert protestosunu yineledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde Hintli denizcileri taşıyan gemilere yönelik ABD saldırılarını şiddetle protesto ettiğini belirtti.
Jaishankar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm. ABD Donanması'nın Körfez'de üç Hintli denizcinin ölümüne yol açan saldırılarına ilişkin Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim"
Ticari gemilere karşı yapılan bu tür eylemlerin haklı gerekçesi olmadığını söyledi.
Daha önce, olayla bağlantılı olarak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'deki ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'i çağırmış ve kendisine sert bir protesto iletmişti.
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
DÜNYA
Küba, ulusal ekonomisinde reforma gidiyor
01:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала