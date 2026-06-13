https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-disislerinden-rubioya-hindistanin-guclu-protestosunu-yineledim-1106469944.html
Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'
Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'
Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde üç Hintli denizcinin hayatını... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T02:58+0300
2026-06-13T02:58+0300
2026-06-13T02:58+0300
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde Hintli denizcileri taşıyan gemilere yönelik ABD saldırılarını şiddetle protesto ettiğini belirtti.Jaishankar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ticari gemilere karşı yapılan bu tür eylemlerin haklı gerekçesi olmadığını söyledi.Daha önce, olayla bağlantılı olarak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'deki ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'i çağırmış ve kendisine sert bir protesto iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/kuba-ulusal-ekonomisinde-reforma-gidiyor-1106469604.html
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abd, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, marco rubio, i̇ran
abd, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, marco rubio, i̇ran
Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde üç Hintli denizcinin hayatını kaybettiği ABD saldırılarına ilişkin Yeni Delhi'nin sert protestosunu yineledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde Hintli denizcileri taşıyan gemilere yönelik ABD saldırılarını şiddetle protesto ettiğini belirtti.
Jaishankar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm. ABD Donanması'nın Körfez'de üç Hintli denizcinin ölümüne yol açan saldırılarına ilişkin Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim"
Ticari gemilere karşı yapılan bu tür eylemlerin haklı gerekçesi olmadığını söyledi.
Daha önce, olayla bağlantılı olarak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'deki ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'i çağırmış ve kendisine sert bir protesto iletmişti.