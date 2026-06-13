https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/hindistan-disislerinden-rubioya-hindistanin-guclu-protestosunu-yineledim-1106469944.html

Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'

Hindistan Dışişlerinden Rubio'ya: 'Hindistan'ın güçlü protestosunu yineledim'

Sputnik Türkiye

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde üç Hintli denizcinin hayatını... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T02:58+0300

2026-06-13T02:58+0300

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Umman Körfezi'nde Hintli denizcileri taşıyan gemilere yönelik ABD saldırılarını şiddetle protesto ettiğini belirtti.Jaishankar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ticari gemilere karşı yapılan bu tür eylemlerin haklı gerekçesi olmadığını söyledi.Daha önce, olayla bağlantılı olarak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'deki ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'i çağırmış ve kendisine sert bir protesto iletmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/kuba-ulusal-ekonomisinde-reforma-gidiyor-1106469604.html

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abd, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, marco rubio, i̇ran