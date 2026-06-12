https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hafizalara-hababam-sinifiyla-kazinmisti-tarihi-adile-sultan-kasri-tbbnin-merkezi-olacak-1106453404.html
Hafızalara Hababam Sınıfı'yla kazınmıştı: Tarihi Adile Sultan Kasrı, TBB'nin merkezi olacak
Hafızalara Hababam Sınıfı'yla kazınmıştı: Tarihi Adile Sultan Kasrı, TBB'nin merkezi olacak
Sputnik Türkiye
Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği bina Türkiye Bankalar Birliği tarafından satın alındı. Bina tadilattan sonra merkez olarak kullanılacak. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T12:24+0300
2026-06-12T12:24+0300
2026-06-12T12:24+0300
yaşam
validebağ korusu
türkiye bankalar birliği (tbb)
hababam sınıfı
halit akçatepe
tarık akan
ertem eğilmez
adile sultan kasrı
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Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi ünlü isimlerin paylaştığı ve Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasına giren Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği bina Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından satın alındı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, tarihi Adile Sultan Kasrı'nın TBB'nin merkezi olarak kullanılacağını açıkladı. TBB'nin genel merkezi olacakHabertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği merkezi oluyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği’nin Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği binasını satın aldığını, binayı tadilat yaptıktan sonra TBB merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.Sultan Abdülaziz tarafından kardeşi Adile Sultan'a hediye edilmiştiHababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı, Osmanlı döneminden kalma önemli bir tarihi eserdir. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan'a hediye edilmek üzere yaptırıldı. Validebağ Korusu içerisinde yer alan yapı, Osmanlı saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapının mimarisinde dönemin ünlü Balyan ailesinin imzası bulunuyor.Adile Sultan, burada uzun yıllar yaşadı ve dönemin edebiyatçıları ile devlet adamlarını ağırladı. Kasır, İstanbul'un en gözde sayfiye yapılarından biri haline geldi. Adile Sultan'ın vefatının ardından kasır farklı amaçlarla kullanıldı. 1916 yılında eğitim hizmetlerine tahsis edilen yapı, uzun yıllar yatılı okul ve öğretmen yetiştirme faaliyetlerine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet döneminde de eğitim amaçlı kullanımını sürdüren bina, zamanla öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı.1975 yılında yönetmen Ertem Eğilmez, Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmlerini bu binada çekti. 2005 yılında kapsamlı bir restorasyona alınan binada 2014 yılında Hababam Sınıfı Müzesi açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/izine-en-son-1896da-rastlanmisti-130-yil-sonra-ortaya-cikti-buyuk-heyecan-yaratti-1106452066.html
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validebağ korusu, türkiye bankalar birliği (tbb), hababam sınıfı, halit akçatepe, tarık akan, ertem eğilmez, adile sultan kasrı
validebağ korusu, türkiye bankalar birliği (tbb), hababam sınıfı, halit akçatepe, tarık akan, ertem eğilmez, adile sultan kasrı
Hafızalara Hababam Sınıfı'yla kazınmıştı: Tarihi Adile Sultan Kasrı, TBB'nin merkezi olacak
Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği bina Türkiye Bankalar Birliği tarafından satın alındı. Bina tadilattan sonra merkez olarak kullanılacak.
Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi ünlü isimlerin paylaştığı ve Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasına giren Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği bina Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından satın alındı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, tarihi Adile Sultan Kasrı'nın TBB'nin merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.
TBB'nin genel merkezi olacak
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği merkezi oluyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği’nin Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği binasını satın aldığını, binayı tadilat yaptıktan sonra TBB merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.
Sultan Abdülaziz tarafından kardeşi Adile Sultan'a hediye edilmişti
Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı, Osmanlı döneminden kalma önemli bir tarihi eserdir. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan'a hediye edilmek üzere yaptırıldı. Validebağ Korusu içerisinde yer alan yapı, Osmanlı saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapının mimarisinde dönemin ünlü Balyan ailesinin imzası bulunuyor.
Adile Sultan, burada uzun yıllar yaşadı ve dönemin edebiyatçıları ile devlet adamlarını ağırladı. Kasır, İstanbul'un en gözde sayfiye yapılarından biri haline geldi. Adile Sultan'ın vefatının ardından kasır farklı amaçlarla kullanıldı. 1916 yılında eğitim hizmetlerine tahsis edilen yapı, uzun yıllar yatılı okul ve öğretmen yetiştirme faaliyetlerine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet döneminde de eğitim amaçlı kullanımını sürdüren bina, zamanla öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı.
1975 yılında yönetmen Ertem Eğilmez, Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmlerini bu binada çekti. 2005 yılında kapsamlı bir restorasyona alınan binada 2014 yılında Hababam Sınıfı Müzesi açıldı.