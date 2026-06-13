https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/supheli-smsler-miti-harekete-gecirdi-kredi-karti-dolandiricilarina-operasyon-1106470915.html

Şüpheli SMS'ler MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

Şüpheli SMS'ler MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda vatandaşı kredi kartı dolandırıcılığı yöntemiyle... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T09:53+0300

2026-06-13T09:53+0300

2026-06-13T09:53+0300

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MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.MİT, 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartlarında şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin SMS'lerin sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiğini tespit etti.Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden mesajlarda, kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine dair bilgilendirmeler ve tek kullanımlık doğrulama şifrelerinin yer aldığı belirlendi.Durumun organize bir siber suç faaliyeti niteliği taşıdığı değerlendirilince kapsamlı çalışma başlatıldı.MİT, MASAK ve Siber Güvenlik Başkanlığı ortak hareket ettiOlayın teknik, mali ve operasyonel boyutları, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve MASAK iş birliğiyle incelendi.Yapılan teknik analizlerde, çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlar aracılığıyla test edildiği ortaya çıkarıldı. Kart bilgilerinin geçerliliğini doğrulamak amacıyla yapılan bu işlemler sırasında kart sahiplerine otomatik SMS gönderildiği tespit edildi.Dijital altyapı ve yöntemler deşifre edildiMİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı dijital altyapılar ve yöntemler belirlendi.Elde edilen teknik ve istihbari veriler doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları sistemler tespit edilerek operasyon süreci başlatıldı.SGB tarafından yürütülen incelemelerde olayda kullanıldığı değerlendirilen IP adresleri, sunucu kayıtları ve dijital izler analiz edildi. Böylece suç faaliyetlerinde kullanılan teknik altyapının önemli bölümü ortaya çıkarıldı.İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.Dijital materyallerde çok sayıda veri bulunduŞüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kredi kartı bilgilerinin toplu şekilde test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlar ve dijital kayıtlar bulundu.Ayrıca çok sayıda kredi kartına ait test kayıtlarının sistematik biçimde sınıflandırıldığı veri setlerine ulaşıldığı öğrenildi.

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