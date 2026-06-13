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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Belarus'taki Rus nükleer silahları NATO'ya karşı bir denge unsuru oluşturuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Belarus'taki Rus nükleer silahları NATO'ya karşı bir denge unsuru oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus'a konuşlandırılan Rus nükleer silahlarının Ukrayna ve NATO'ya karşı denge unsuru oluşturduğu... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T19:23+0300
2026-06-13T19:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
rusya
nato
rusya dışişleri bakanlığı
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus topraklarında konuşlandırılan modern Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahların, neo-Nazi Ukrayna’ya ve NATO birliklerine karşı bir denge unsuru sağladığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki çalkantılı askeri-siyasi durum koşullarında Rusya ile Belarus’un son yıllarda Birlik Devleti’nin ortak savunma ve güvenlik alanını güçlendirmek amacıyla ciddi tedbirler aldığını vurguladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Minsk’e gerçekleştireceği çalışma ziyareti öncesinde, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yorum metninde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ukrayna-ordusu-lhcdeki-bir-pazari-vurdu-7-yarali-1106481937.html
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belarus, ukrayna, rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
belarus, ukrayna, rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Belarus'taki Rus nükleer silahları NATO'ya karşı bir denge unsuru oluşturuyor

19:23 13.06.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus'a konuşlandırılan Rus nükleer silahlarının Ukrayna ve NATO'ya karşı denge unsuru oluşturduğu kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus topraklarında konuşlandırılan modern Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahların, neo-Nazi Ukrayna’ya ve NATO birliklerine karşı bir denge unsuru sağladığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki çalkantılı askeri-siyasi durum koşullarında Rusya ile Belarus’un son yıllarda Birlik Devleti’nin ortak savunma ve güvenlik alanını güçlendirmek amacıyla ciddi tedbirler aldığını vurguladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Belarus topraklarında konuşlandırılmış olan ortak Bölgesel Kuvvetler Grubu, modern Rus savunma sistemleri ve taktik nükleer silahlar, Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) batı sınırlarını güvenilir biçimde korumakta; neo-Nazi Ukrayna’ya ve komşu ülkelerde konuşlandırılmış NATO birliklerine karşı bir denge unsuru oluşturmaktadır.
Söz konusu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Minsk’e gerçekleştireceği çalışma ziyareti öncesinde, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yorum metninde yer aldı.
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