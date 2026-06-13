https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-disisleri-bakanligi-belarustaki-rus-nukleer-silahlari-natoya-karsi-bir-denge-unsuru-1106482189.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Belarus'taki Rus nükleer silahları NATO'ya karşı bir denge unsuru oluşturuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Belarus'taki Rus nükleer silahları NATO'ya karşı bir denge unsuru oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus'a konuşlandırılan Rus nükleer silahlarının Ukrayna ve NATO'ya karşı denge unsuru oluşturduğu... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T19:23+0300

2026-06-13T19:23+0300

2026-06-13T19:23+0300

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ukrayna

rusya

nato

rusya dışişleri bakanlığı

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus topraklarında konuşlandırılan modern Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahların, neo-Nazi Ukrayna’ya ve NATO birliklerine karşı bir denge unsuru sağladığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki çalkantılı askeri-siyasi durum koşullarında Rusya ile Belarus’un son yıllarda Birlik Devleti’nin ortak savunma ve güvenlik alanını güçlendirmek amacıyla ciddi tedbirler aldığını vurguladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Söz konusu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Minsk’e gerçekleştireceği çalışma ziyareti öncesinde, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yorum metninde yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ukrayna-ordusu-lhcdeki-bir-pazari-vurdu-7-yarali-1106481937.html

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belarus, ukrayna, rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)