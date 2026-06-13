https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/eski-pentagon-danismani-postol-orta-dogudaki-baslica-nukleer-tehdit-iran-degil-israil-1106482313.html
Eski Pentagon Danışmanı Postol: Orta Doğu’daki başlıca nükleer tehdit İran değil, İsrail
Eski Pentagon Danışmanı Postol: Orta Doğu’daki başlıca nükleer tehdit İran değil, İsrail
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) tanınmış fizikçi ve eski Pentagon stratejik nükleer konular danışmanı Postol, Orta Doğu’daki başlıca nükleer... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T20:22+0300
2026-06-13T20:22+0300
2026-06-13T20:22+0300
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Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı'nın Stratejik Nükleer Konular Bilim ve Politika Danışmanı olan Profesör Theodore Postol Orta Doğu’nun karşı karşıya olduğu başlıca nükleer tehlikenin İran’dan değil, İsrail’den kaynaklandığını söyledi.Postol açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:Postol, İsrail yönetiminin ülkeyi öyle bir duruma sürüklediğini belirterek kendi askeri komutanları bile kuvvetlerinin artık 'iplerin üzerinde' olduğunu ve yapabileceklerinin sınırına ulaştıklarını ifade etmektedir.Pentagon’un eski stratejik danışmanı son zamanlarda ortaya çıkan haberlere de atıfta bulunarak İsrailli askeri liderlerin Başbakan Benyamin Netanyahu’ya 'artık daha fazlasını yapamayacaklarını' söylediklerini dile getirdi. Postol ayrıca İsrail'in ağır asker kayıpları verdiğini de ekledi.Postol açıklamasında, Donald Trump’ın nükleer silahlara karşı görünürde duyduğu korkuyu bir ölçüde güven verici bulduğunu ve bunu olumlu bir özellik olarak değerlendirdiğini söyledi. Postol, Trump’ın 'nükleer silahlardan son derece dehşete düştüğünü ve korktuğunu belirterek bunun iyi bir şey olduğunu' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kramatorsk-bolgesinde-uc-ukrayna-tugayini-vurdu-1106481444.html
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donald trump, abd, i̇srail, i̇ran, pentagon, mit, deniz kuvvetleri, theodore postol
Eski Pentagon Danışmanı Postol: Orta Doğu’daki başlıca nükleer tehdit İran değil, İsrail
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) tanınmış fizikçi ve eski Pentagon stratejik nükleer konular danışmanı Postol, Orta Doğu’daki başlıca nükleer tehdidin İran değil, İsrail olduğunun altını çizdi.
Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı'nın Stratejik Nükleer Konular Bilim ve Politika Danışmanı olan Profesör Theodore Postol Orta Doğu’nun karşı karşıya olduğu başlıca nükleer tehlikenin İran’dan değil, İsrail’den kaynaklandığını söyledi.
Postol açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:
İran’ın Orta Doğu’daki büyük nükleer tehdit, büyük nükleer istikrarsızlık kaynağı olduğunu düşünmeyin. Bu tehdit İsrail’dir.
Postol, İsrail yönetiminin ülkeyi öyle bir duruma sürüklediğini belirterek kendi askeri komutanları bile kuvvetlerinin artık 'iplerin üzerinde' olduğunu ve yapabileceklerinin sınırına ulaştıklarını ifade etmektedir.
Pentagon’un eski stratejik danışmanı son zamanlarda ortaya çıkan haberlere de atıfta bulunarak İsrailli askeri liderlerin Başbakan Benyamin Netanyahu’ya 'artık daha fazlasını yapamayacaklarını' söylediklerini dile getirdi. Postol ayrıca İsrail'in ağır asker kayıpları verdiğini de ekledi.
Postol açıklamasında, Donald Trump’ın nükleer silahlara karşı görünürde duyduğu korkuyu bir ölçüde güven verici bulduğunu ve bunu olumlu bir özellik olarak değerlendirdiğini söyledi. Postol, Trump’ın 'nükleer silahlardan son derece dehşete düştüğünü ve korktuğunu belirterek bunun iyi bir şey olduğunu' dile getirdi.