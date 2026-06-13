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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/putin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-hicbir-saldirisinin-dusmana-yardimi-olmayacak-1106474857.html
Putin: Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak
Putin: Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T13:52+0300
2026-06-13T14:11+0300
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rusya
vladimir putin
toplantı
özel askeri harekat
rus ordusu
novorossiya
donbass
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
zaporojye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini belirtti.Putin, "Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak" diye konuştu.Rus lider, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir toplantı düzenledi.️Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Putin, düşman bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini ifade etti."️Rus birlikleri harekat bölgesinde stratejik bir avantaja sahip ve güvenle ilerliyor" diye konuşan Putin, ️Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacağının altını çizdi.Rus lider, Donbass ve Novorossiya bölgelerinin 2030 yılına kadar insanların yaşam kalitesine ilişkin temel göstergeler açısından tüm Rusya seviyesine ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.Putin, Donbass ve Novorossiya'da yok edilenlerin yeniden yaratılmasıyla kalmayıp, aynı zamanda kalkınma için yeni temellerin atılması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/putin-rusya-gununu-kutladi-ulkemizin-bin-yillik-yolu-bolunmez-bir-butundur-1106460917.html
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rusya, vladimir putin, toplantı, özel askeri harekat, rus ordusu, novorossiya, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), herson, kalkınma
rusya, vladimir putin, toplantı, özel askeri harekat, rus ordusu, novorossiya, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), herson, kalkınma

Putin: Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak

13:52 13.06.2026 (güncellendi: 14:11 13.06.2026)
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya lideri Putin, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini belirtti.
Putin, "Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak" diye konuştu.
Rus lider, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir toplantı düzenledi.
️Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Putin, düşman bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini ifade etti.

"️Rus birlikleri harekat bölgesinde stratejik bir avantaja sahip ve güvenle ilerliyor" diye konuşan Putin, ️Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacağının altını çizdi.

Rus lider, Donbass ve Novorossiya bölgelerinin 2030 yılına kadar insanların yaşam kalitesine ilişkin temel göstergeler açısından tüm Rusya seviyesine ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.
Putin, Donbass ve Novorossiya'da yok edilenlerin yeniden yaratılmasıyla kalmayıp, aynı zamanda kalkınma için yeni temellerin atılması gerektiğinin altını çizdi.
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