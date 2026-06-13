https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/putin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-hicbir-saldirisinin-dusmana-yardimi-olmayacak-1106474857.html

Putin: Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak

Putin: Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T13:52+0300

2026-06-13T13:52+0300

2026-06-13T14:11+0300

dünya

rusya

vladimir putin

toplantı

özel askeri harekat

rus ordusu

novorossiya

donbass

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

zaporojye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini belirtti.Putin, "Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacak" diye konuştu.Rus lider, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir toplantı düzenledi.️Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Putin, düşman bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini ifade etti."️Rus birlikleri harekat bölgesinde stratejik bir avantaja sahip ve güvenle ilerliyor" diye konuşan Putin, ️Ukrayna ordusunun Rusya'ya hiçbir saldırısının düşmana yardımı olmayacağının altını çizdi.Rus lider, Donbass ve Novorossiya bölgelerinin 2030 yılına kadar insanların yaşam kalitesine ilişkin temel göstergeler açısından tüm Rusya seviyesine ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.Putin, Donbass ve Novorossiya'da yok edilenlerin yeniden yaratılmasıyla kalmayıp, aynı zamanda kalkınma için yeni temellerin atılması gerektiğinin altını çizdi.

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, toplantı, özel askeri harekat, rus ordusu, novorossiya, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), herson, kalkınma