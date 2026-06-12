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Putin, Rusya Günü'nü kutladı: Ülkemizin bin yıllık yolu bölünmez bir bütündür
Putin, Rusya Günü'nü kutladı: Ülkemizin bin yıllık yolu bölünmez bir bütündür
Sputnik Türkiye
Kremlin'de Rusya Günü vesilesiyle düzenlenen törende halkın bu özel bayramını kutlayan Putin, Rusya'nın tarihi yolculuğunun devamlılığına vurgu yaptı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T14:56+0300
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rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ülkesinin tarihini kuşaklar arası kopmaz bir bütün olarak tanımladı.Kremlin'deki törende yaptığı konuşmada Rusya'nın gücünü geleneklerine, kültürel mirasına ve tarihsel sürekliliğine olan saygıdan aldığını belirten Putin, ülkenin başarılarının halkın emeği ve askeri zaferleriyle inşa edildiğini vurguladı.Vatanseverlik ve toplumsal birlik vurgusuPutin, sarsılmaz bir bağlılık olarak nitelendirdiği vatanseverlik ve toplumsal dayanışmanın, Rus vatandaşları için her zaman en temel değerler arasında yer aldığını ifade etti.Devlet Başkanı, özellikle güncel süreçte halkın özel askeri harekat katılımcılarına verdiği desteğin, ülkenin kahramanları için hayati bir manevi dayanak haline geldiğini dile getirdi.Geleneklerle güçlenen devlet yapısıRusya Günü gelenekleri kapsamında Emek Kahramanları ve devlet ödülü sahiplerine seslenen Putin, Rus devletinin esas gücünün ataların mirasına duyulan sadakatte yattığını belirtti.Rusya’nın bu bayramı, geçmişin emek ve savaş başarılarına duyulan derin bir gururla karşıladığını kaydeden Rus lider, kültürel sürekliliğin geleceği inşa etmedeki rolüne dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rusya-donetskte-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1106453969.html
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rusya, vladimir putin, rusya günü
rusya, vladimir putin, rusya günü

Putin, Rusya Günü'nü kutladı: Ülkemizin bin yıllık yolu bölünmez bir bütündür

14:56 12.06.2026
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Kremlin'de Rusya Günü vesilesiyle düzenlenen törende halkın bu özel bayramını kutlayan Putin, Rusya'nın tarihi yolculuğunun devamlılığına vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ülkesinin tarihini kuşaklar arası kopmaz bir bütün olarak tanımladı.

Kremlin'deki törende yaptığı konuşmada Rusya'nın gücünü geleneklerine, kültürel mirasına ve tarihsel sürekliliğine olan saygıdan aldığını belirten Putin, ülkenin başarılarının halkın emeği ve askeri zaferleriyle inşa edildiğini vurguladı.

Vatanseverlik ve toplumsal birlik vurgusu

Putin, sarsılmaz bir bağlılık olarak nitelendirdiği vatanseverlik ve toplumsal dayanışmanın, Rus vatandaşları için her zaman en temel değerler arasında yer aldığını ifade etti.

Devlet Başkanı, özellikle güncel süreçte halkın özel askeri harekat katılımcılarına verdiği desteğin, ülkenin kahramanları için hayati bir manevi dayanak haline geldiğini dile getirdi.

Geleneklerle güçlenen devlet yapısı

Rusya Günü gelenekleri kapsamında Emek Kahramanları ve devlet ödülü sahiplerine seslenen Putin, Rus devletinin esas gücünün ataların mirasına duyulan sadakatte yattığını belirtti.

Rusya’nın bu bayramı, geçmişin emek ve savaş başarılarına duyulan derin bir gururla karşıladığını kaydeden Rus lider, kültürel sürekliliğin geleceği inşa etmedeki rolüne dikkat çekti.
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