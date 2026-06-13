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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/pakistan-basbakani-abd-ile-iran-baris-anlasmasina-24-saat-icinde-imza-atabilir-1106478946.html
Pakistan Başbakanı: ABD ile İran barış anlaşmasına 24 saat içinde imza atabilir
Pakistan Başbakanı: ABD ile İran barış anlaşmasına 24 saat içinde imza atabilir
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın üç aydan uzun süredir devam eden savaşın ardından bir barış anlaşması çerçevesinde uzlaştığını ve ilk... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T15:55+0300
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde barış anlaşması için bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandığını ve ilk anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şerif, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın elektronik ortamda gerçekleştirilecek imza sürecine hazırlandığını belirtti. Şerif, anlaşmanın ardından gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler yapılmasının planlandığını ifade etti."Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız" diyen Şerif, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağını savundu.Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de Washington ile Tahran'ın anlaşma metni üzerinde uzlaştığını ve ilk mutabakatın birkaç gün içinde imzalanmasının beklendiğini söyledi.Taraflardan gelen açıklamalara göre ilk aşamadaki anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran limanlarına yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılmasını kapsadığı belirtiliyor. Buna karşılık İran'ın boğazdaki geçişleri normalleştirmesi öngörülüyor.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nihai anlaşma öncesinde bazı maddelerde değişiklik yapılabileceğini ancak mevcut taslağın önemli ilerleme sağladığını ifade etti.Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin konuların daha sonra yürütülecek müzakerelerde ele alınacağını söyledi. Reuters'a konuşan kaynaklar, nükleer dosya için 60 günlük ayrı bir müzakere süreci planlandığını aktardı.Taslak anlaşmaya ilişkin Reuters'ın ulaştığı bilgilere göre, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir bölümünü serbest bırakması ve petrol ihracatına yönelik bazı yaptırımları kaldırması da değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak anlaşmanın nihai metni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/abd-hurmuz-bogazinda-ticari-gemileri-hedef-alan-iran-ihalari-dusuruldu-1106470199.html
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ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, pakistan, reuters, abd
ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, pakistan, reuters, abd

Pakistan Başbakanı: ABD ile İran barış anlaşmasına 24 saat içinde imza atabilir

15:55 13.06.2026
© AP Photo / K.M. ChaudaryŞahbaz Şerif
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın üç aydan uzun süredir devam eden savaşın ardından bir barış anlaşması çerçevesinde uzlaştığını ve ilk anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde barış anlaşması için bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandığını ve ilk anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şerif, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın elektronik ortamda gerçekleştirilecek imza sürecine hazırlandığını belirtti. Şerif, anlaşmanın ardından gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler yapılmasının planlandığını ifade etti.
"Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız" diyen Şerif, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağını savundu.
Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de Washington ile Tahran'ın anlaşma metni üzerinde uzlaştığını ve ilk mutabakatın birkaç gün içinde imzalanmasının beklendiğini söyledi.
Taraflardan gelen açıklamalara göre ilk aşamadaki anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran limanlarına yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılmasını kapsadığı belirtiliyor. Buna karşılık İran'ın boğazdaki geçişleri normalleştirmesi öngörülüyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nihai anlaşma öncesinde bazı maddelerde değişiklik yapılabileceğini ancak mevcut taslağın önemli ilerleme sağladığını ifade etti.
Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin konuların daha sonra yürütülecek müzakerelerde ele alınacağını söyledi. Reuters'a konuşan kaynaklar, nükleer dosya için 60 günlük ayrı bir müzakere süreci planlandığını aktardı.
Taslak anlaşmaya ilişkin Reuters'ın ulaştığı bilgilere göre, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir bölümünü serbest bırakması ve petrol ihracatına yönelik bazı yaptırımları kaldırması da değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak anlaşmanın nihai metni henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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