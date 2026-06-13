https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/abd-hurmuz-bogazinda-ticari-gemileri-hedef-alan-iran-ihalari-dusuruldu-1106470199.html

ABD: Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan İran İHA'ları düşürüldü

ABD: Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan İran İHA'ları düşürüldü

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırı girişiminde kullanılan çok sayıda İran İHA'sının ABD güçleri... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T09:28+0300

2026-06-13T09:28+0300

2026-06-13T09:28+0300

dünya

hürmüz boğazı

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldığı belirtilen çok sayıda İran'a ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere yönelik saldırı amacıyla çok sayıda tek yönlü taarruz İHA'sı fırlattığı öne sürüldü. Açıklamada, ABD güçlerinin son saatlerde söz konusu İHA'ların tamamını etkisiz hale getirdiği belirtildi.Komutanlık, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kesintisiz şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Uluslararası ticaret koridoru geçişe açık kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada İran'la yürütülen müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğunu ve nihai mutabakat metni üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söylemişti.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Washington ile Tahran arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen müzakerelerde deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konularını içeren ön mutabakatın sağlandığını duyurmuştu. Arakçi ayrıca asıl yaptırımların ve nükleer dosyanın ise nihai anlaşmada çözüleceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/arakci-abd-ile-anlasma-hurmuz-bogazi-ve-deniz-ablukasinin-kaldirilmasini-kapsiyor-1106469341.html

hürmüz boğazı

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hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)