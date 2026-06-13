https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ogretmen-irmak-ayse-koparanin-ailesinden-tokat-iddiasi-suc-duyurusunda-bulundular--1106473575.html

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ailesinden 'tokat' iddiası: Suç duyurusunda bulundular

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ailesinden 'tokat' iddiası: Suç duyurusunda bulundular

Sputnik Türkiye

Ağrı'da anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ailesi de kızlarının okul müdürü tarafından tokatlandığını öne sürdü. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T12:36+0300

2026-06-13T12:36+0300

2026-06-13T12:36+0300

türki̇ye

ağrı

cumhuriyet başsavcılığı

öğretmen ayşe irmak koparan

mobbing

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Ağrı'da anaokulu öğretmenliği yapan 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken ailesi de bir açıklama yaptı. Aile kızlarının okul müdürü tarafından sistemli mobbinge maruz kaldığını ve meslektaşlarının önünde tokatlandığını öne sürdü. Kızlarına ait gizli sağlık verilerinin illegal yollarla dosyaya sunulduğunu belirten acılı aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.Sağlık verilerini illegal yollarla dosyaya koydular iddiası Milliyet'in haberine göre, öğretmene ait özel nitelikli kişisel sağlık verilerinin hiçbir yasal dayanak olmaksızın ve illegal yollarla şüpheli tarafından soruşturma dosyasına sunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu sağlık verilerine okul müdürünün babasının ulaştığının tespit edildiği de öne sürüldü.Bu nedenle Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, veri sızıntısına neden olanların ve bu verileri kullananların ortaya çıkarılması için adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.Meslektaşlarının gözü önünde tokat attığı öne sürüldüAçıklamada, dosya kapsamındaki tanık ifadeleri, resmi tutanaklar ve ses dökümlerinin Irmak Ayşe Koparan’ın maruz kaldığı sistemli mobingi, haksızlığı ve kurumsal işleyişteki çelişkileri ortaya koyduğu öne sürüldü. Aile, okul müdürü Melehat İleri’nin okulda meslektaşlarının gözü önünde Koparan’a tokat attığının tanık ifadeleriyle sabit olduğunu savundu. Koparan’ın yaşadığı olayı, tanıklık eden öğretmen arkadaşlarıyla birlikte aynı gün tutanak altına aldığı belirtilen açıklamada, buna karşılık şüpheli Melahat İleri’nin tüm tutanakları tek başına tuttuğu ve kendisine tanıklık edecek herhangi bir öğretmen bulunmadığı ifade edildi. Aile ayrıca, şüphelinin servis şoförünü tanık olarak göstermeye çalıştığını, ancak soruşturma dosyasında bulunan ses kaydı dökümlerinde Koparan’ın “Müdüre vurmadım” dediğinin, servis şoförünün ise olayı görmediğini beyan ettiğinin yer aldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ogretmen-irmak-ayse-koparanin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-kamu-gorevlileri-icin-izin-1106429888.html

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ağrı, cumhuriyet başsavcılığı, öğretmen ayşe irmak koparan , mobbing