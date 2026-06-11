https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ogretmen-irmak-ayse-koparanin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-kamu-gorevlileri-icin-izin-1106429888.html

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Kamu görevlileri için izin istendi

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Kamu görevlileri için izin istendi

Sputnik Türkiye

Ağrı'da anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, valilikten kamu görevlileri hakkında soruşturma... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T14:11+0300

2026-06-11T14:11+0300

2026-06-11T14:11+0300

türki̇ye

ağrı cumhuriyet başsavcılığı

ağrı valiliği

öğretmen ayşe irmak koparan

mobbing

soruşturma

idari soruşturma

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Ağrı'da çalıştığı okulda mobbinge uğradığı iddia edilen anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışma koşulları ve kamu görevlilerin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması için kamu görevlileri hakkında Ağrı Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir açıklama yaparak, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır" demişti. Kamu görevlileri için soruşturma izni istendiBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, dijital materyale el konulduğu, ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik delillerin toplandığı belirtildi.Soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük hassasiyetle devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Vefat eden ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3 Haziran 2026'da (vefat olayından önce) iddianame düzenlenmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir. Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddialar titizlikle araştırılmakta, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin soruşturma sürdürülmektedir. Ayrıca çalışma koşulları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ogretmen-irmak-ayse-koparanin-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-mobbinge-ugradigi-iddia-edildi-1106401219.html

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ağrı cumhuriyet başsavcılığı, ağrı valiliği, öğretmen ayşe irmak koparan , mobbing, soruşturma, idari soruşturma