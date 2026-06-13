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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-ya-izin-verilmeli-ya-fazla-mesai-ucreti-odenmeli-karari-1106473214.html
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ya izin verilmeli ya fazla mesai ücreti ödenmeli kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ya izin verilmeli ya fazla mesai ücreti ödenmeli kararı
Sputnik Türkiye
Mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin 'fazla çalışma' olarak değerlendirilmesini belirten Kamu Denetçiliği kurumu, bunun için çalışana ya izin... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T11:46+0300
2026-06-13T11:46+0300
ekonomi̇
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
anayasa
fazla mesai
i̇zin
işveren
çalışan
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak sayılması yönünde tavsiye kararı verdi. Kurum, bunun için çalışana izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi gerektiğini vurguladı. . Mesai saatleri dışındaki eğitim fazla mesai sayılır mı?KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.Anayasa'nın 'angarya yasağı'na aykırı KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yillik-5-milyon-uretim-kapasitesi-bulunan-turk-otomotiv-devi-iflas-etti-1106397876.html
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kamu denetçiliği kurumu (kdk), anayasa, fazla mesai, i̇zin, işveren, çalışan
kamu denetçiliği kurumu (kdk), anayasa, fazla mesai, i̇zin, işveren, çalışan

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ya izin verilmeli ya fazla mesai ücreti ödenmeli kararı

11:46 13.06.2026
beyaz yaka çalışan
beyaz yaka çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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Mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin 'fazla çalışma' olarak değerlendirilmesini belirten Kamu Denetçiliği kurumu, bunun için çalışana ya izin kullandırılmasını ya da fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğini kaydetti.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak sayılması yönünde tavsiye kararı verdi. Kurum, bunun için çalışana izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi gerektiğini vurguladı. .

Mesai saatleri dışındaki eğitim fazla mesai sayılır mı?

KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.
Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Anayasa'nın 'angarya yasağı'na aykırı

KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.
Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.
Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.
Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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