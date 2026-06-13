https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-ya-izin-verilmeli-ya-fazla-mesai-ucreti-odenmeli-karari-1106473214.html

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ya izin verilmeli ya fazla mesai ücreti ödenmeli kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ya izin verilmeli ya fazla mesai ücreti ödenmeli kararı

Sputnik Türkiye

Mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin 'fazla çalışma' olarak değerlendirilmesini belirten Kamu Denetçiliği kurumu, bunun için çalışana ya izin... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:46+0300

2026-06-13T11:46+0300

2026-06-13T11:46+0300

ekonomi̇

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

anayasa

fazla mesai

i̇zin

işveren

çalışan

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak sayılması yönünde tavsiye kararı verdi. Kurum, bunun için çalışana izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi gerektiğini vurguladı. . Mesai saatleri dışındaki eğitim fazla mesai sayılır mı?KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı. Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.Anayasa'nın 'angarya yasağı'na aykırı KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/yillik-5-milyon-uretim-kapasitesi-bulunan-turk-otomotiv-devi-iflas-etti-1106397876.html

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kamu denetçiliği kurumu (kdk), anayasa, fazla mesai, i̇zin, işveren, çalışan