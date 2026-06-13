https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/meteorolojiden-33-il-icin-sari-kodlu-alarm-akom-istanbul-icin-saganak-uyarisi-1106472097.html

Meteoroloji'den 33 il için sarı kodlu alarm: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 33 il için sarı kodlu alarm: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:01+0300

2026-06-13T11:01+0300

2026-06-13T11:06+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

kocaeli

sakarya

bursa

akom

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Yetkililer, yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıMeteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.Buna göre bölgede;Adana, Ankara, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Tokat, Yozgat, Karaman, Osmaniye, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Sivas, Uşak, Aksaray, KırıkkaleAKOM'dan İstanbul için sıcaklık ve yağış açıklamasıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.AKOM açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altındadır. Bu nedenle hafta boyunca 27-30°C aralığında seyreden sıcaklıkların 3-5°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor."

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