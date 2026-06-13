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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/meteorolojiden-33-il-icin-sari-kodlu-alarm-akom-istanbul-icin-saganak-uyarisi-1106472097.html
Meteoroloji'den 33 il için sarı kodlu alarm: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 33 il için sarı kodlu alarm: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T11:01+0300
2026-06-13T11:06+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kocaeli
sakarya
bursa
akom
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Yetkililer, yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıMeteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.Buna göre bölgede;Adana, Ankara, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Tokat, Yozgat, Karaman, Osmaniye, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Sivas, Uşak, Aksaray, KırıkkaleAKOM'dan İstanbul için sıcaklık ve yağış açıklamasıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.AKOM açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altındadır. Bu nedenle hafta boyunca 27-30°C aralığında seyreden sıcaklıkların 3-5°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor."
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kocaeli, sakarya, bursa, akom
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kocaeli, sakarya, bursa, akom

Meteoroloji'den 33 il için sarı kodlu alarm: AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

11:01 13.06.2026 (güncellendi: 11:06 13.06.2026)
© AA / Fatih KurtSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AA / Fatih Kurt
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için de sıcaklıklarda düşüş ve yerel yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yetkililer, yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarı

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.
Buna göre bölgede;
Sel ve su baskını
Heyelan
Yıldırım
Yerel küçük çaplı dolu yağışı
Kuvvetli rüzgar
Ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği değerlendiriliyor.
Adana, Ankara, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Tokat, Yozgat, Karaman, Osmaniye, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Sivas, Uşak, Aksaray, Kırıkkale

AKOM'dan İstanbul için sıcaklık ve yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
AKOM açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altındadır. Bu nedenle hafta boyunca 27-30°C aralığında seyreden sıcaklıkların 3-5°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgemizde tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor."
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