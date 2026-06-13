https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/meb-duyurdu-2026-2027-egitim-ogretim-yili-takvimi-belirlendi-okullar-ne-zaman-acilacak-ne-zaman-1106481554.html
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi: Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi: Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman?
Sputnik Türkiye
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, 81 ile gönderildi. Okullar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman yapılacak? 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T18:14+0300
2026-06-13T18:14+0300
2026-06-13T18:14+0300
türki̇ye
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini belirledi. Buna göre okullar 14 Eylül'de açılacak, 25 Haziran 2027'de kapanacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.Okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.Uyum eğitimi ne zaman başlayacak?Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.Ara tatiller ne zaman ?2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.Okullar ne zaman kapanacak?2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
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milli eğitim bakanlığı (meb), okullar, okullar tatil, ara tatil, ara tatil kalkacak mı, sömestr tatili, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi , yaz tatili
milli eğitim bakanlığı (meb), okullar, okullar tatil, ara tatil, ara tatil kalkacak mı, sömestr tatili, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi , yaz tatili
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi: Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman?
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, 81 ile gönderildi. Okullar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini belirledi. Buna göre okullar 14 Eylül'de açılacak, 25 Haziran 2027'de kapanacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi ne zaman başlayacak?
Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.